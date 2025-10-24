fechar
Cultura | Notícia

Matheus Poeta estreia no brega romântico com versão de "Só o amor me faz" e faixa autoral

Conhecida na voz da Banda Imagem, canção ganhou nova leitura do jovem artista, que viralizou nas redes há cerca de um mês com o mesmo cover

Por JC Publicado em 24/10/2025 às 18:36
Matheus Poeta estreia no brega romântico
Matheus Poeta estreia no brega romântico - Ruan da Grife/Divulgação

O pernambucano Matheus Poeta dá o primeiro passo na carreira musical com o lançamento da versão de "Só o amor me faz”, nesta sexta-feira (24).

A canção, conhecida na voz da Banda Imagem, ganhou nova leitura do jovem artista, que viralizou nas redes há cerca de um mês com o mesmo cover — o vídeo ultrapassou um milhão de visualizações no TikTok e no Instagram.

O projeto de estreia também inclui a música autoral “Quem de nós dois”, apresentada junto ao clipe disponível no canal do cantor no YouTube.

Nascido no Recife e criado em Olinda, Matheus Nascimento, de 23 anos, é jornalista e começou a cantar ainda criança, em igrejas evangélicas.

Em setembro, passou a publicar vídeos de covers e interpretações no TikTok, alcançando rapidamente visibilidade entre páginas dedicadas ao brega pernambucano. Desde então, nomes como Priscilla Senna, Anderson Neiff, Tayara Andreza, Eliza Mell e Carina Lins interagiram com suas postagens.

O projeto artístico Matheus Poeta é gerenciado pelas produtoras Brega Inn Funk e Iv81 Produtora, com foco na consolidação do artista dentro da vertente romântica do brega.

