Matheus Poeta estreia no brega romântico com versão de "Só o amor me faz" e faixa autoral

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Conhecida na voz da Banda Imagem, canção ganhou nova leitura do jovem artista, que viralizou nas redes há cerca de um mês com o mesmo cover

Clique aqui e escute a matéria

O pernambucano Matheus Poeta dá o primeiro passo na carreira musical com o lançamento da versão de "Só o amor me faz”, nesta sexta-feira (24).

A canção, conhecida na voz da Banda Imagem, ganhou nova leitura do jovem artista, que viralizou nas redes há cerca de um mês com o mesmo cover — o vídeo ultrapassou um milhão de visualizações no TikTok e no Instagram.

O projeto de estreia também inclui a música autoral “Quem de nós dois”, apresentada junto ao clipe disponível no canal do cantor no YouTube.



Nascido no Recife e criado em Olinda, Matheus Nascimento, de 23 anos, é jornalista e começou a cantar ainda criança, em igrejas evangélicas.

Em setembro, passou a publicar vídeos de covers e interpretações no TikTok, alcançando rapidamente visibilidade entre páginas dedicadas ao brega pernambucano. Desde então, nomes como Priscilla Senna, Anderson Neiff, Tayara Andreza, Eliza Mell e Carina Lins interagiram com suas postagens.

O projeto artístico Matheus Poeta é gerenciado pelas produtoras Brega Inn Funk e Iv81 Produtora, com foco na consolidação do artista dentro da vertente romântica do brega.