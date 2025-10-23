Thiago Lucas, chargista do JC, é premiado no Salão de Humor de Caratinga, em Minas Gerais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Thiago Lucas, chargista e ilustrador do Jornal do Commercio, foi premiado na categoria Caricatura (Edra Amorim) com a Menção Honrosa, no 20º Salão de Humor de Caratinga, em Minas Gerais. Idealizado e realizado pelo produtor cultural Elcio Danilo Russo Amorim, o Edra, o Salão de Humor de Caratinga é o principal de Minas Gerais, está entre os dois mais importantes do País e os mais prestigiados do mundo. Foram inscritos na categoria 166 desenhos de artistas de 33 países.

"O Salão de Humor de Caratinga figura entre os principais competições do Brasil e tem amplo reconhecimento internacional. Estar entre os premiados é motivo de muita alegria. É a terceira vez que sou premiado, em edições anteriores conquistei o 1º lugar em charge e menção honrosa em caricatura", diz Thiago.

A arte do cartaz traz o mesmo desenho que o Ziraldo fez para a décima edição, realizado em 2009, durante a inauguração da Casa Ziraldo de Cultura - REPRODUÇÃO

O evento faz parte das atividades artísticas destinadas ao “Dia Ziraldo” (24 de outubro, data de nascimento do homenageado), que virou Lei Municipal (Nº4007/24), cuja proposta é de que, a cada ano, se programe, sob a responsabilidade da Prefeitura de Caratinga, intervenções culturais para comemorar o dia, renovando sempre a memória de Ziraldo.



A arte do cartaz do salão de humor traz o mesmo desenho que o Ziraldo fez para a décima edição, realizado em 2009, durante a inauguração da Casa Ziraldo de Cultura. O Salão de Humor, como acontece desde a sua criação, tem a parceria da Prefeitura de Caratinga, e estará aberta ao publico até domingo, 26, com entrada franca