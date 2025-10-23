"Não subestimei as crianças achando que não gostassem de música de qualidade", diz Adriana Calcanhotto, que retoma projeto infantil
Após 21 anos, cantora revive o heterônimo Partimpim, que chega ao Recife neste sábado (25): 'É um privilégio ver crianças num show pela primeira vez'
"Isso que chamamos de música infantil é uma invenção dos adultos", diz Adriana Calcanhotto, que decidiu retomar o heterônimo Adriana Partimpim, pensado para as crianças — mas que, como ela diz, faz uma música para todos.
O primeiro disco desse projeto foi lançado há 21 anos. Com o aniversário de duas décadas celebrado no ano passado, somado aos seus 60 anos de idade, a cantora decidiu retomá-lo com o álbum "O Quarto" (2024). "As crianças estão muito nas telas, como os adultos estão. Então, essa catarse de ver música ao vivo não deixa de ter uma educação", frisa.
Neste sábado (25), a nova turnê chega ao Recife, no Teatro Guararapes. Os ingressos estão à venda no cecontickets.com.br e na bilheteria do teatro. O projeto estreou em Maceió (AL), no dia 11 de outubro.
"Eu ouvia algumas coisas que iam me inspirando a fazer uma discografia que não subestimasse as crianças no nível de qualidade, com instrumentistas e arranjadores que não as segregassem", conta Adriana, ao JC.
No começo, ela reuniu músicas que ouvia quando era criança — canções calmas, lentas — e, a partir disso, chegou a um repertório. "Hoje eu fico muito feliz, muito grande, por ter tirado isso do papel e não só pensado."
Novo álbum
O Quarto traz faixas como "O Meu Quarto" e "Malala", ambas de autoria de Partimpim, além da inédita "Boitatá", de Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Mano Wladimir.
"Atlântida", clássico de Rita Lee e Roberto de Carvalho, e "Tô Bem", da banda Jovem Dionísio, também estão no repertório.
"O que mais me surpreendeu com esse projeto é que minha ideia sempre foi fazer discos. Eu não tinha planos de fazer shows e estava convicta disso. Um ano depois, eu acabei cedendo porque vi que as crianças queriam", diz Adriana.
"Tive o privilégio de estar em contato com as crianças, a maioria indo a um show pela primeira vez. Agora, aquelas crianças do primeiro álbum já estão com mais de 20 anos e estão indo à nova turnê. Elas ficam tão felizes, tão emocionada", compartilha a cantora.
No início, Adriana teve o desafio de criar todo o projeto do zero, pois não havia nada similar em sua carreira. "Eu estava inventando uma coisa, sempre encontrando muita resistência. As canções vão ganhando adesão, vão resistindo ao longo do tempo, o que é muito bom. As coisas foram ficando mais fáceis. Os shows seguem sendo um desafio, pois o mercado de shows é mais estabelecido para um circuito da noite”, diz.
Show
Com concepção musical da própria cantora e o auxílio de Pretinho da Serrinha na formação da banda e Marlon Sette nos arranjos, o repertório traz mais de 20 canções.
Na banda estão Davi Moraes (guitarra), Marlon Sette (arranjos e trombone), Arimatéa (trompete) e Jorge Continentino (saxofone, clarinete e flautas).
Já João Moreira (baixo), Luizinho do Jeje (percussão), Antonio Dal Bó (teclados e sintetizadores) e Thomas Harres (bateria) são recém-chegados ao grupo.
SERVIÇO
Adriana Partimpim com "O Quarto"
Onde: Teatro Guararapes, Centro de Convenções, em Olinda
Quando: sábado (25), às 17h