Animação da criadora de 'Peixonauta' aborda herança cultural japonesa no Brasil

Inspirado no livro "Nihonjin", de Oscar Nakasato, vencedor do Prêmio Jabuti, o filme aborda temas como identidade e laços entre gerações

O longa de animação "Eu e Meu Avô Nihonjin", dirigido por Célia Catunda, criadora de O "Show da Luna!" e "Peixonauta", estreia nesta quinta-feira (16) nos cinemas de todo o país.

Inspirado no livro "Nihonjin", de Oscar Nakasato, vencedor do Prêmio Jabuti, o filme aborda temas como identidade, herança cultural e os laços entre gerações.

Na trama, Noboru, um menino descendente de imigrantes japoneses, começa a investigar a história da própria família após ouvir as memórias do avô.

Ao longo dessa jornada, ele descobre a existência de um tio misterioso e reflete sobre o que significa ser nipo-brasileiro, dividido entre tradições herdadas e o desejo de pertencer a dois mundos.

Um lançamento em ano simbólico

O filme chega às telas em um ano especial: 2025 marca os 130 anos do Tratado de Amizade Brasil–Japão, que consolidou os laços diplomáticos e culturais entre os dois países.

Com vozes de Ken Kaneko e Pietro Takeda, e direção de arte inspirada nas pinturas de Oscar Oiwa, a animação combina poesia, humor e emoção para celebrar a diversidade e o legado da imigração japonesa no Brasil.

A trilha sonora original é assinada por Márcio Nigro e André Abujamra, compositores de Tarsilinha (2022). O destaque é uma canção-tema inédita que fala sobre encontros culturais e laços familiares — temas centrais do longa.