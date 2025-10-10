Galeria Base Recife estreia na ART.PE 2025 com artistas inéditos na feira
Mostra "Territórios da Memória" traz Guilherme Almeida (BA), Luiz Martins (MG), Matheus Ribs (RJ), Moacyr Travaglia (ES) e Rafael Vicente (RJ)
Clique aqui e escute a matéria
A Galeria Base Recife marca sua estreia na ART.PE 2025 – Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco, realizada no Recife Expo Center até o domingo (12), apresentando o recorte curatorial "Territórios da Memória".
Instalada no stand 08, a galeria reúne obras de cinco artistas de seu casting — Guilherme Almeida (BA), Luiz Martins (MG), Matheus Ribs (RJ), Moacyr Travaglia (ES) e Rafael Vicente (RJ).
Todos participam pela primeira vez da feira, que acontece de 8 a 12 de outubro, consolidando a presença da Base no circuito pernambucano de arte contemporânea.
Territórios da Memória
A mostra "Territórios da Memória" investiga as diversas formas como a memória se manifesta na produção artística contemporânea, criando diálogos entre referências ancestrais e questões territoriais.
Nas pinturas de Matheus Ribs e Guilherme Almeida, a ancestralidade das tradições indígenas e negras ganha corpo por meio de uma figuração intensa e simbólica. Já Luiz Martins desenvolve uma pesquisa singular que aborda questões coloniais e vestígios da pintura rupestre.
Por outro lado, Rafael Vicente e Moacyr Travaglia exploram o campo da abstração, evocando memórias ligadas à cidade, ao corpo, às cores e ao movimento.
"Participar da ART.PE em nossa primeira temporada no Recife é a confirmação do nosso propósito", celebra Gabriela Maranhão, responsável por trazer a galeria para a cidade. Segundo ela, Territórios da Memória dá continuidade ao trabalho iniciado com a coletiva Eixo, apresentando novos trabalhos inéditos de artistas reconhecidos no cenário nacional.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Catálogo e presença do artista
Um dos destaques da participação da Base na ART.PE será o lançamento do catálogo "A cidade é um rio de ângulos", do artista Rafael Vicente, com curadoria e texto crítico de Paulo Herkenhoff.
O evento contará com a presença do artista carioca, reforçando o compromisso da galeria em promover o diálogo direto entre criadores e o público recifense.
"Assim como tivemos uma experiência enriquecedora com Bruno Rios no SOLOS ART.PE, em junho, queremos que a presença de Rafael Vicente durante a feira aprofunde ainda mais esse diálogo", completa Gabriela.
SERVIÇO
Exposição: Territórios da Memória
Artistas: Guilherme Almeida, Luiz Martins, Matheus Ribs, Moacyr Travaglia e Rafael Vicente
Quando: 8 a 12 de outubro de 2025
Onde: Galeria Base Recife – Stand 08, no Recife Expo Center (Cais Santa Rita, 156, São José)