Aos 23 anos, cantor de Arcoverde lança álbum autoral com parcerias de Saulo, Solange e mais; conheça Caike Souza
"Entre Flores e Dores" é resultado de anos de trabalho, sobretudo da publicação de vídeos de canto e piano nas redes; Show inaugural ocorreu no Recife
Clique aqui e escute a matéria
Aos 23 anos, o pernambucano Caike Souza, natural de Arcoverde, no Sertão, lança seu primeiro álbum, com parcerias de Solange Almeida, Saulo Fernandes, Martins e Dorgival Dantas.
"Entre Flores e Dores" foi gravado em São Paulo, com produção de Jeff Pina, sendo totalmente autoral. A realização do jovem é resultado de anos de trabalho, sobretudo da publicação de vídeos de canto e piano nas redes sociais.
Apesar de ainda não ter um álbum até então, Caike já realizou duas turnês, sendo a mais recente com passagem por 14 cidades. Ele integra uma nova geração de artistas que atraem um público numeroso com uma musicalidade próxima da MPB e que prioriza os vocais.
Também já fez participações especiais em shows de nomes como Guilherme Arantes, Luan Santana e Oswaldo Montenegro.
“Eu finalizei uma turnê no começo do ano e decidimos que viria um álbum totalmente autoral, que era um desejo mútuo meu e do público. Além de escrever na rotina, surge algumas ideias em outros momentos. Você senta, compõe. Senta, aprimora. É um processo bem maluquinho”, diz o jovem sobre o seu processo criativo, ao JC.
O show inaugural de "Entre Flores e Dores" no Teatro Luiz Mendonça, no Recife, neste sábado (11) - ingressos já estão à venda na plataforma Inti.
Das igrejas aos palcos
Caike Souza começou a cantar na igreja, aos 6 anos, em Arcoverde. Aos 15, fazia shows voz e violão com o irmão, em barzinhos, pizzarias e casamentos.
"Minha família sempre foi muito incentivadora. Minha mãe me colocava para cantar na igreja, ao mesmo tempo em que me apresentava a ícones da MPB. Eu nasci com o desejo da música, não teve um ponto da vida que decidi que ia cantar. Era na igreja, na escola, até começar a postar os meus vídeos", diz Caike.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O seu primeiro vídeo cover nas redes foi de uma música evangélica chamada “Ressuscita-me”, de Aline Barros. Ele tinha 12 anos. "Por um tempo foi um tabu postar música secular, mas conforme fui crescendo, aos 15 ou 16 anos, comecei a cantar outras coisas."
O seu primeiro single, “Nada Clichê”, foi lançado em 2018. Desde então, lançou mais de 15 singles e um EP. "O meu 'boom' mesmo veio com as versões, cantando músicas de outros artistas, foi como muito deles me conhecerem", diz.
"A composição chegou um pouco depois, pois quando você é muito jovem não tem tanta vivência nem vocabulário. Acredito que seja um processo mais trabalhoso: exige maturidade, você vai tentando escrever, sabendo falar melhor", conta.
Parcerias e novos rumos
Caike teve participações especiais em shows de Guilherme Arantes, Luan Santana e Oswaldo Montenegro. Foi convidado a gravar com Wesley Safadão e fez uma live com Saulo Fernandes.
"Digamos que eu não era uma pessoa de ter um ciclo social gigante, então o que mais mudou na minha vida foi o núcleo de amizades com artistas, que aumenta muito. Conheço muita gente legal. Da minha vida pessoal, mudou isso. Da profissional, vislumbro muita coisa. Graças a Deus está acontecendo. Mas sou tranquilo, não saio tanto, tô levando", conta.
No momento, ele vai trabalhar o disco "Entre Flores e Dores", mas já vislumbra projetos ligados ao chamado forró das antigas, incluindo uma desejada parceria com Batista Lima. "Estou aproveitando a onda de fazer disco. É uma pena que lançamos no fim do ano, então não dá muito tempo de rodar no segundo semestre. Mas estamos mapeando uma turnê do disco para o ano que vem, com passagem por São Paulo."
Faixas
"Nas Coisas Tão Mais Lindas" é o xodó do autor: com um toque de piano e cordas, reflete o fascínio que Caike tem em escrever canções tristes.
"Há de Ser Pra Sempre" com Martins, é mais singela, uma história de amor. A faixa com Saulo Fernandes, “Balançar Com Você”, é dançante, lembrando um pouco a MPB de Marina Lima e Rita Lee, com guitarras.
Já a participação de Solange Almeida em "Sem Pisar no Chão" começou com o feat de Caike no DVD de Dorgival Dantas, do qual ambos participaram. "Eu a escrevi pensando na Solange, a música ficou a cara dela, me apeguei ao forró", diz o pernambucano.
O show
Em formato de voz, violão e piano, Caike estará em cena acompanhado dos músicos Parrô (sax tenor), Sandro, o Gordo (trombone), Jorge Neto (trompete), Caio Henrique (sax alto), Victor Gran (guitarra e violão), Sidney Ângelo (bateria), Gabriel Marques (contrabaixo) e Davi Silveira (teclado).
A realização do show é das produtoras pernambucanas Art Rec Produções e Estandarte Eventos, que agenciam a carreira do artista.
SERVIÇO
Caike Souza – Lançamento do álbum “Entre Flores e Dores”
Quando: sábado (11), às 20h
Onde: Teatro Luiz Mendonça, Parque Dona Lindu – Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife