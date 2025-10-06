fechar
Horóscopo 07/10: Dia pedindo cautela e foco para evitar tropeços na vida profissional. Procure evitar distrações

Tome cuidado com o excesso de otimismo hoje. Com viagens e estudos sob tensão e as finanças em destaque, seja realista e vigilante com seus gastos

Por Aisha Vitória Publicado em 06/10/2025 às 14:42
Horóscopo de terça-feira
Horóscopo de terça-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

Evite agir impulsivamente hoje, especialmente com amigos. A intuição está forte e pode iluminar novos rumos no trabalho, mas cobranças podem tensionar.

O passado que pode atrapalhar planos amorosos, mantenha-se alerta. Diminua exigências e cultive a paz, em casa ou com quem ama.

  • Cor: VERMELHO
  • Palpite: 30, 12, 19

Touro

Hoje é um bom dia para diminuir o ritmo! Evite a impulsividade. Cuidado com conflitos no trabalho e seja cuidadoso ao falar.

Na paquera, um pouco de mistério é excitante, mas vá com calma. No amor, trabalhe para superar desconfianças e cobranças.

  • Cor: VERDE
  • Palpite: 06, 08, 33

Gêmeos

Cautela no trabalho e decisões financeiras são seu mantra hoje. Desafios são possíveis mas lembre-se de analisar bem antes de sustentar em uma nova oportunidade.

Não misture amizades com dinheiro. Seu romance ou paquera tendem a fluir melhor à noite!

  • Cor: AZUL-TURQUESA
  • Palpite: 49, 58, 22

Câncer

Foco na carreira e paciência com tarefas em grupo hoje! Cuidado com cobranças e críticas à tarde. Na vida amorosa, pode haver altos e baixos.

Se estiver interessado em alguém, controle suas expectativas e adie a aproximação. Mantenha-se positivo!

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 58, 23, 32

Leão

Hoje, tenha cuidado ao lidar com assuntos familiares ou do passado. Evite distrações e mantenha o foco nas tarefas atrasadas.

Na paquera, a agitação pode chegar, mas não deixe que um ex atrapalhe. No amor, evite ciúmes para manter a paz.

  • Cor: VERDE-ESMERALDA
  • Palpite: 40, 22, 33

Virgem

Mantenha o foco hoje, especialmente no trabalho, pois poderá haver dificuldades com a comunicação. Seja diplomático.

Se a situação amorosa estiver tensa, respire fundo, adie as discussões e confie na sua intuição. A paixão pode esquentar as coisas por aqui!

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 40, 23, 33

Libra

Cuidado com as finanças hoje e mantenha cautela nos assuntos financeiros! Trabalho em equipe será produtivo pela manhã, mas atenção às rivalidades à tarde.

No amor, o desejo por um alguém especial cresce. Lembre-se, controle o ciúme e críticas para manter a harmonia.

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 32, 24, 14

Escorpião

Hoje, a concentração deve ser sua prioridade! Evite distrações no trabalho fazendo tarefas em equipe. Fique de olho em possíveis desentendimentos familiares de manhã.

Enquanto a paquera fica no segundo plano, inovar é a chave para um relacionamento saudável.

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 30, 19, 21

Sagitário

Atenção aos detalhes nas comunicações e viagens rápidas esta manhã! Embora haja alguns desafios, a presença da Lua em Áries traz uma dose extra de sorte.

Cuidado com desentendimentos ou fofocas que possam causar conflitos no amor. Pense antes de falar!

  • Cor: ROXO
  • Palpite: 12, 54, 18

Capricórnio

Há sinais de tensão hoje, especialmente em casa e financeiramente. Tente manter a calma na interação com familiares e colegas de trabalho para evitar conflitos.

Cuidado com possíveis desentendimentos amorosos. Um ex pode reaparecer e causar problemas, então fique atento.

  • Cor: BEGE
  • Palpite: 05, 60, 44

Aquário

Dia pedindo cautela e foco para evitar tropeços na vida profissional. Use seu destaque na comunicação e evite distrações.

Na paquera, aposte numa boa conversa e fique longe de fofocas. No amor, deixe assuntos difíceis para outro dia. Mantenha a calma e siga firme!

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 12, 03, 57

Peixes

Tome cuidado com o excesso de otimismo hoje. Com viagens e estudos sob tensão e as finanças em destaque, seja realista e vigilante com seus gastos.

Cautela também no amor, para não sobrecarregar a paixão com possessividade. Moderação é a chave.

  • Cor: ROSA
  • Palpite: 47, 09, 02

