Horóscopo 07/10: Dia pedindo cautela e foco para evitar tropeços na vida profissional. Procure evitar distrações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Tome cuidado com o excesso de otimismo hoje. Com viagens e estudos sob tensão e as finanças em destaque, seja realista e vigilante com seus gastos

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Evite agir impulsivamente hoje, especialmente com amigos. A intuição está forte e pode iluminar novos rumos no trabalho, mas cobranças podem tensionar.

O passado que pode atrapalhar planos amorosos, mantenha-se alerta. Diminua exigências e cultive a paz, em casa ou com quem ama.

Cor: VERMELHO

VERMELHO Palpite: 30, 12, 19

Touro

Hoje é um bom dia para diminuir o ritmo! Evite a impulsividade. Cuidado com conflitos no trabalho e seja cuidadoso ao falar.

Na paquera, um pouco de mistério é excitante, mas vá com calma. No amor, trabalhe para superar desconfianças e cobranças.

Cor: VERDE

VERDE Palpite: 06, 08, 33

Gêmeos

Cautela no trabalho e decisões financeiras são seu mantra hoje. Desafios são possíveis mas lembre-se de analisar bem antes de sustentar em uma nova oportunidade.

Não misture amizades com dinheiro. Seu romance ou paquera tendem a fluir melhor à noite!

Cor: AZUL-TURQUESA

AZUL-TURQUESA Palpite: 49, 58, 22

Câncer

Foco na carreira e paciência com tarefas em grupo hoje! Cuidado com cobranças e críticas à tarde. Na vida amorosa, pode haver altos e baixos.

Se estiver interessado em alguém, controle suas expectativas e adie a aproximação. Mantenha-se positivo!

Cor: CINZA

CINZA Palpite: 58, 23, 32

Leão

Hoje, tenha cuidado ao lidar com assuntos familiares ou do passado. Evite distrações e mantenha o foco nas tarefas atrasadas.

Na paquera, a agitação pode chegar, mas não deixe que um ex atrapalhe. No amor, evite ciúmes para manter a paz.

Cor: VERDE-ESMERALDA

VERDE-ESMERALDA Palpite: 40, 22, 33

Virgem

Mantenha o foco hoje, especialmente no trabalho, pois poderá haver dificuldades com a comunicação. Seja diplomático.

Se a situação amorosa estiver tensa, respire fundo, adie as discussões e confie na sua intuição. A paixão pode esquentar as coisas por aqui!

Cor: AZUL-CLARO

AZUL-CLARO Palpite: 40, 23, 33

Libra

Cuidado com as finanças hoje e mantenha cautela nos assuntos financeiros! Trabalho em equipe será produtivo pela manhã, mas atenção às rivalidades à tarde.

No amor, o desejo por um alguém especial cresce. Lembre-se, controle o ciúme e críticas para manter a harmonia.

Cor: PRETO

PRETO Palpite: 32, 24, 14

Escorpião

Hoje, a concentração deve ser sua prioridade! Evite distrações no trabalho fazendo tarefas em equipe. Fique de olho em possíveis desentendimentos familiares de manhã.

Enquanto a paquera fica no segundo plano, inovar é a chave para um relacionamento saudável.

Cor: AMARELO

AMARELO Palpite: 30, 19, 21

Sagitário

Atenção aos detalhes nas comunicações e viagens rápidas esta manhã! Embora haja alguns desafios, a presença da Lua em Áries traz uma dose extra de sorte.

Cuidado com desentendimentos ou fofocas que possam causar conflitos no amor. Pense antes de falar!

Cor: ROXO

ROXO Palpite: 12, 54, 18

Capricórnio

Há sinais de tensão hoje, especialmente em casa e financeiramente. Tente manter a calma na interação com familiares e colegas de trabalho para evitar conflitos.

Cuidado com possíveis desentendimentos amorosos. Um ex pode reaparecer e causar problemas, então fique atento.

Cor: BEGE

BEGE Palpite: 05, 60, 44

Aquário

Dia pedindo cautela e foco para evitar tropeços na vida profissional. Use seu destaque na comunicação e evite distrações.

Na paquera, aposte numa boa conversa e fique longe de fofocas. No amor, deixe assuntos difíceis para outro dia. Mantenha a calma e siga firme!

Cor: VIOLETA



VIOLETA Palpite: 12, 03, 57

Peixes

Tome cuidado com o excesso de otimismo hoje. Com viagens e estudos sob tensão e as finanças em destaque, seja realista e vigilante com seus gastos.

Cautela também no amor, para não sobrecarregar a paixão com possessividade. Moderação é a chave.

Cor: ROSA

ROSA Palpite: 47, 09, 02



Saiba como acessar o JC Premium