Horóscopo 04/10: Sábado agitado pela frente! Busque trocas de experiência e esteja aberto a opiniões

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Conecte-se com pessoas queridas, esteja aberto para conhecer gente nova. A tarde promete um clima romântico. Uma amizade pode virar algo mais sério

Áries

O fim de semana começa com foco e determinação. Sua intuição estará em alta, aproveite para observar o que está ao seu redor.

Na paquera, o astral promete muita sedução. Com seu par, a paixão vai esquentar com surpresas promissoras na intimidade.

Cor: VERMELHO

VERMELHO Palpite: 28, 21, 30

Touro

Hoje é dia de correr atrás dos sonhos com o apoio dos amigos! Seu ânimo contagiante pode alegrar o dia de trabalho.

Lembre-se de estender a mão a quem precisa, a recompensa vem. Aproveite o lazer com amigos e agite a paquera! A sintonia no romance é garantida.

Cor: CINZA

CINZA Palpite: 47, 09, 56

Gêmeos

Sábado com foco na carreira e possíveis boas novas após o almoço! Mantenha-se dedicado, compartilhe ideias e cuide de sua saúde e aparência.

Solteiros, usem a popularidade a favor! A vida a dois pede sair da rotina hoje. Aproveite o momento!

Cor: AMARELO

AMARELO Palpite: 39, 01, 10

Câncer

Sábado agitado pela frente! Busque trocas de experiência e esteja aberto a opiniões para aprender mais do que esperava.

Use sua energia para socializar e sair da rotina na paquera. Para quem tem compromisso, surpreenda seu par com algo descontraído.

Cor: AZUL-CLARO

AZUL-CLARO Palpite: 38, 45, 09

Leão

Prepare-se para mudanças positivas e surpresas em casa! Desapegue do que não usa mais. Se está sondando um novo emprego, dê o primeiro passo agora.

Romances estão aquecidos, seja com o par atual ou um ex. Muito sucesso à vista!

Cor: VIOLETA

VIOLETA Palpite: 23, 40, 41

Virgem

A Lua brilhando em Peixes favorece o trabalho em equipe e os relacionamentos. Conecte-se com pessoas queridas, esteja aberto para conhecer gente nova.

A tarde promete um clima romântico. Quem sabe uma amizade não vira algo mais sério? Se joga!

Cor: AZUL

AZUL Palpite: 54, 21, 27

Libra

O sábado é focado no trabalho, mas seu esforço será recompensado. Lembre-se de cuidar da saúde, talvez valha a pena investir no bem-estar.

A paquera promete com alguém habitual e mesmo que o romance fique em segundo plano, demonstre amor ao par.

Cor: LILÁS

LILÁS Palpite: 34, 16, 20

Escorpião

Sábado iluminado e um ótimo dia para explorar sua criatividade. Busque diversão à tarde e confie em sua sorte, ótimo dia para apostas.

O amor está no ar, tanto para os solteiros quanto para quem já tem par. Expectativa de momentos românticos maravilhosos!

Cor: AZUL-MARINHO

AZUL-MARINHO Palpite: 08, 26, 53

Sagitário

Hoje é dia de focar nos assuntos do passado e na família, renovando suas energias. Seu lado prático estará em evidência, surpreendendo a todos com sua concentração!

Deixe o ciúme de lado, pois um velho amor pode mexer com seu coração.

Cor: AMARELO

AMARELO Palpite: 36, 57, 21

Capricórnio

Hoje é dia pra brilhar, principalmente na comunicação! Novas amizades e ideias positivas no trabalho estão a caminho.

Lembre-se de se divertir e prepare-se para conquistar corações com um ótimo papo. Na relação a dois, espere descontração e bons momentos!

Cor: PRETO

PRETO Palpite: 49, 14, 50

Aquário

Sábado promete boas energias para finanças! Surpresas podem surgir após o almoço. Se planeja um investimento ou compra significativa, pesquise e avance!

No amor, cuidado com a possessividade, mas conte com a segurança. A busca por estabilidade pode limitar novas oportunidades de flertes.

Cor: BRANCO

BRANCO Palpite: 60, 33, 35

Peixes

Com a Lua em Peixes, aproveite a energia para organizar seus assuntos pessoais ou relaxar à sua maneira.

Seu jeito confiante faz a diferença em decisões importantes. O romance promete diversão, então aposte no bom humor para melhorar suas chances na conquista!

Cor: ROSA

ROSA Palpite: 11, 56, 20



