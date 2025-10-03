fechar
3 signos vão sentir o coração disparar ao receber mensagem inesperada de alguém especial

Um simples toque no celular vai mudar o rumo da semana de três signos, trazendo lembranças, emoções intensas e esperança renovada!

Por Bianca Tavares Publicado em 03/10/2025 às 8:48
Imagem de uma mulher no celular
Imagem de uma mulher no celular - Seva Levytskyi/Freepik

Algumas mensagens chegam para transformar um dia comum em algo memorável.

Entre os próximos dias, três signos vão receber notificações que vão acelerar o coração.

Um contato inesperado de alguém especial pode despertar lembranças, reacender sentimentos ou até abrir novas oportunidades para o futuro.

Câncer

Câncer terá o coração aquecido ao ser lembrado por alguém que considera importante. A mensagem vem carregada de afeto e traz uma sensação de proximidade emocional.

  • Número da sorte: 14

Escorpião

Escorpião será surpreendido por um contato que parecia distante. A intensidade desse reencontro pode reacender paixões ou laços adormecidos.

  • Número da sorte: 22

Peixes

Peixes recebe palavras inesperadas que trazem esperança e leveza. O signo vai se sentir valorizado e conectado em um nível profundo.

  • Número da sorte: 35

