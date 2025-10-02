fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 03/10: Seu otimismo e bom humor contagiam todos à sua volta. Aproveite para conhecer pessoas interessantes

Hoje é um dia perfeito para comunicação e tarefas que exigem uma mente ágil. Boas vibrações também favorecem amizades, divertimento e novos encontros

Por Aisha Vitória Publicado em 02/10/2025 às 13:34
Hor&oacute;scopo de sexta-feira
Horóscopo de sexta-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Áries

A sexta-feira começa com energias positivas para as amizades e oportunidades no trabalho! Seus sonhos estão ao seu alcance!

Divirta-se com amigos, mas reserve um tempo para relaxar à noite. Fortaleça os laços de amor para aumentar sua sintonia com o par.

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 09, 57, 39

Touro

Hoje, foque no trabalho para causar uma ótima impressão! À tarde, espere por bons frutos do seu esforço.

À noite, a Lua em Peixes traz um astral relaxante. Momento perfeito para aproveitar com amigos. Capriche no visual para impressionar na conquista amorosa!

  • Cor: AZUL-TURQUESA
  • Palpite: 40, 04, 49

Gêmeos

Seu otimismo e bom humor contagiam todos à sua volta. Uma viagem ou atividade diferente estão no radar, perfeitos para sair da rotina.

No amor, uma surpresa pode vir de longe ou das redes sociais. Mantenha-se descontraído e aproveite.

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 44, 14, 59

Câncer

Boa energia para mudanças que você estava adiando. Siga sua intuição, seja em casa ou no trabalho, e feche o dia com saldo positivo!

Seu lado sedutor e bom humor prometem um final de noite otimista. Alerta: um antigo amor pode reaparecer. Prepare-se!

  • Cor: LARANJA
  • Palpite: 03, 28, 46

Leão

Trabalho em equipe e boa conversa podem abrir portas profissionais. Aproveite para conhecer pessoas interessantes ao seu redor!

O amor está no ar e a Lua em Peixes intensifica a paixão nos momentos de intimidade. É tempo de conversar e conhecer gente nova.

  • Cor: ROXO
  • Palpite: 18, 36, 03

Virgem

Mergulhe de cabeça no trabalho hoje, é hora de colher os frutos de seus esforços!
Cuidado com a saúde e esteja atento ao seu corpo para manter o bem-estar. Mesmo com
o amor em ritmo lento, a noite trará destaque para seus relacionamentos. Aproveite!

  • Cor: BEGE
  • Palpite: 23, 60, 44

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Libra

Sextou com carisma radiante! A sorte está do seu lado, então role as mangas e siga seus objetivos.

No amor, seu charme estará a mil, aproveite as oportunidades para se aproximar do crush. Sinal de momentos maravilhosos a dois.

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 42, 08, 33

Escorpião

Sextou, e as tarefas diárias ficam mais fáceis! Esteja aberto, pois um segredo antigo pode ser revelado.

No amor, as coisas podem parecer paradas, mas a noite promete. Lembranças de um ex podem surgir, mas chances de sucesso na conquista ainda estão no ar.

  • Cor: VERMELHO
  • Palpite: 36, 52, 27

Sagitário

Hoje é um dia perfeito para comunicação e tarefas que exigem uma mente ágil. As boas vibrações também favorecem amizades, divertimento e novos encontros.

Na paquera, a tarde promete. Já o romance, segue com leveza e descontração. Não perca as oportunidades do dia!

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 40, 32, 50

Capricórnio

Finalize a semana com boas notícias financeiras! Procure oportunidades de aumentar suas finanças e dê um passo adiante em sua carreira.

Com a Lua entrando em Peixes, diversão e novos contatos são garantidos. No amor, adote um jeito mais leve e menos possessivo.

  • Cor: GOIABA
  • Palpite: 39, 55, 46

Aquário

O dia começa cheio de energia, então concentre-se em assuntos pessoais. Acerte as tarefas no trabalho e brilhe em grupo.

Explore seu charme para agitar as conquistas, talvez até com alguém distante. Em casal, mantenha o clima animado, mas cuidado com a possessividade!

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 59, 13, 22

Peixes

Hoje pode faltar ânimo para interações, mas o dia é perfeito para tarefas isoladas. Mantenha-se atento aos sinais da sua intuição.

Um romance secreto pode ficar tentador, mas vá com calma. Com a Lua em seu signo, a noite promete ser intensa na conquista!

  • Cor: PRATA
  • Palpite: 27, 02, 47

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

2 signos vão se surpreender com dinheiro devolvido de forma inesperada nesta semana
Signo

2 signos vão se surpreender com dinheiro devolvido de forma inesperada nesta semana
3 signos vão receber convites para viagem curta que acaba virando experiência única
Signo

3 signos vão receber convites para viagem curta que acaba virando experiência única

Compartilhe

Tags