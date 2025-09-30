Recife Antigo terá 'carnaval fora de época' com frevo e jazz; confira a programação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

'Mardi Gras no Recife' será realizado neste fim de semana, com a proposta de unir o carnaval pernambucano com a tradicional festa de Nova Orleans

O Carnaval do Recife vai se encontrar com o Mardi Gras, tradicional festa de Nova Orleans (EUA), em uma iniciativa que levará palcos para ruas e praças próximas ao Marco Zero da capital pernambucana.

O "Mardi Gras no Recife" será realizado nesta sexta-feira (3) e sábado (4), a partir das 16h, com a proposta de unir o frevo, surgido no Recife, ao swing do jazz, que nasceu em Nova Orleans em meados do século 19.

O palco principal será montado na Praça do Arsenal, mas também haverá programação na Rua da Guia e na Rua do Bom Jesus — até agora, apenas as atrações destes dois últimos locais foram divulgadas.

Gastronomia

Chefs dos Estados Unidos vão apresentar a culinária cajun e creole em oficinas e experiências gastronômicas nos restaurantes locais. Bartenders também recriarão clássicos como o Hurricane e o Bloody Mary.

Já na Rota de Throws, o público poderá colecionar selos em bares, cafeterias e restaurantes participantes. Ao completar o percurso, os visitantes receberão brindes como máscaras e colares, símbolos característicos da festa norte-americana.

O evento é produzido por Gustavo Satou, Thiago Calado e Valdemar Valente. "É um intercâmbio cultural profundo, uma oportunidade de fortalecer a arte popular, valorizar o turismo e criar espaços de convivência, aprendizado e celebração para moradores e visitantes”, afirmam.

Confira programação

Sexta-feira (03/10), a partir das 17h

Rua do Bom Jesus

Clube Carnavalesco Vassourinhas de Olinda

Urso de Bairro Novo de Ribeirão

Maracatu Pavão Misterioso de Aliança

Sambadeiras – Samba de Ladeira

Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos

Os Papangus de Bezerros

Orquestra de Jazz Mardi Gras & Maestro José Henrique

Sábado (04/10), a partir das 16h

Rua do Bom Jesus

Galo da Madrugada

Boi da Macuca

Orquestra de Jazz Mardi Gras & Maestro José Henrique

Palco Rua da Guia

19h — Chacon

21h15 — Kind of Jazz

* A matéria será atualizada de acordo com a divulgação do restante da programação.