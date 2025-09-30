fechar
Cultura | Notícia

Recife Antigo terá 'carnaval fora de época' com frevo e jazz; confira a programação

'Mardi Gras no Recife' será realizado neste fim de semana, com a proposta de unir o carnaval pernambucano com a tradicional festa de Nova Orleans

Por Emannuel Bento Publicado em 30/09/2025 às 15:20
Grupo de Passistas na Onda do Frevo em desfile de agremiações no Bairro do Recife, em 2019
Grupo de Passistas na Onda do Frevo em desfile de agremiações no Bairro do Recife, em 2019 - SÉRGIO BERNARDO/PCR

Clique aqui e escute a matéria

O Carnaval do Recife vai se encontrar com o Mardi Gras, tradicional festa de Nova Orleans (EUA), em uma iniciativa que levará palcos para ruas e praças próximas ao Marco Zero da capital pernambucana.

O "Mardi Gras no Recife" será realizado nesta sexta-feira (3) e sábado (4), a partir das 16h, com a proposta de unir o frevo, surgido no Recife, ao swing do jazz, que nasceu em Nova Orleans em meados do século 19.

O palco principal será montado na Praça do Arsenal, mas também haverá programação na Rua da Guia e na Rua do Bom Jesus — até agora, apenas as atrações destes dois últimos locais foram divulgadas.

Gastronomia

Chefs dos Estados Unidos vão apresentar a culinária cajun e creole em oficinas e experiências gastronômicas nos restaurantes locais. Bartenders também recriarão clássicos como o Hurricane e o Bloody Mary.

Já na Rota de Throws, o público poderá colecionar selos em bares, cafeterias e restaurantes participantes. Ao completar o percurso, os visitantes receberão brindes como máscaras e colares, símbolos característicos da festa norte-americana.

O evento é produzido por Gustavo Satou, Thiago Calado e Valdemar Valente. "É um intercâmbio cultural profundo, uma oportunidade de fortalecer a arte popular, valorizar o turismo e criar espaços de convivência, aprendizado e celebração para moradores e visitantes”, afirmam.

Confira programação

Sexta-feira (03/10), a partir das 17h
Rua do Bom Jesus
Clube Carnavalesco Vassourinhas de Olinda
Urso de Bairro Novo de Ribeirão
Maracatu Pavão Misterioso de Aliança
Sambadeiras – Samba de Ladeira
Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos
Os Papangus de Bezerros
Orquestra de Jazz Mardi Gras & Maestro José Henrique

Sábado (04/10), a partir das 16h
Rua do Bom Jesus
Galo da Madrugada
Boi da Macuca
Orquestra de Jazz Mardi Gras & Maestro José Henrique

Palco Rua da Guia
19h — Chacon
21h15 — Kind of Jazz

* A matéria será atualizada de acordo com a divulgação do restante da programação.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

REC'n'Play 2025: festival abre inscrições para sua 7ª edição; confira as novidades e detalhes do evento
Festival de tecnologia

REC'n'Play 2025: festival abre inscrições para sua 7ª edição; confira as novidades e detalhes do evento
Horóscopo 01/10: Priorize sua vida profissional hoje com a Lua em Aquário apoiando você. Mergulhe no trabalho
Astrologia

Horóscopo 01/10: Priorize sua vida profissional hoje com a Lua em Aquário apoiando você. Mergulhe no trabalho

Compartilhe

Tags