Recife Antigo terá 'carnaval fora de época' com frevo e jazz; confira a programação
'Mardi Gras no Recife' será realizado neste fim de semana, com a proposta de unir o carnaval pernambucano com a tradicional festa de Nova Orleans
O Carnaval do Recife vai se encontrar com o Mardi Gras, tradicional festa de Nova Orleans (EUA), em uma iniciativa que levará palcos para ruas e praças próximas ao Marco Zero da capital pernambucana.
O "Mardi Gras no Recife" será realizado nesta sexta-feira (3) e sábado (4), a partir das 16h, com a proposta de unir o frevo, surgido no Recife, ao swing do jazz, que nasceu em Nova Orleans em meados do século 19.
O palco principal será montado na Praça do Arsenal, mas também haverá programação na Rua da Guia e na Rua do Bom Jesus — até agora, apenas as atrações destes dois últimos locais foram divulgadas.
Gastronomia
Chefs dos Estados Unidos vão apresentar a culinária cajun e creole em oficinas e experiências gastronômicas nos restaurantes locais. Bartenders também recriarão clássicos como o Hurricane e o Bloody Mary.
Já na Rota de Throws, o público poderá colecionar selos em bares, cafeterias e restaurantes participantes. Ao completar o percurso, os visitantes receberão brindes como máscaras e colares, símbolos característicos da festa norte-americana.
O evento é produzido por Gustavo Satou, Thiago Calado e Valdemar Valente. "É um intercâmbio cultural profundo, uma oportunidade de fortalecer a arte popular, valorizar o turismo e criar espaços de convivência, aprendizado e celebração para moradores e visitantes”, afirmam.
Confira programação
Sexta-feira (03/10), a partir das 17h
Rua do Bom Jesus
Clube Carnavalesco Vassourinhas de Olinda
Urso de Bairro Novo de Ribeirão
Maracatu Pavão Misterioso de Aliança
Sambadeiras – Samba de Ladeira
Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos
Os Papangus de Bezerros
Orquestra de Jazz Mardi Gras & Maestro José Henrique
Sábado (04/10), a partir das 16h
Rua do Bom Jesus
Galo da Madrugada
Boi da Macuca
Orquestra de Jazz Mardi Gras & Maestro José Henrique
Palco Rua da Guia
19h — Chacon
21h15 — Kind of Jazz
* A matéria será atualizada de acordo com a divulgação do restante da programação.