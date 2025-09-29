Liniker anuncia clipe inédito de "Pote de Ouro" com Priscila Senna
Novidade foi contada durante o Festival Doce Maravilha, no Rio de Janeiro; lançamento está marcado para o dia 6 de outubro, nas plataformas digitais
Durante o Festival Doce Maravilha, no Rio de Janeiro, Liniker anunciou o clipe inédito de "Pote de Ouro", gravado em São Paulo com a cantora pernambucana Priscila Senna, que foi ovacionada pelo público. Estreia da parceria está marcada para 6 de outubro.
Reconhecimento
A performance contou com transmissão ao vivo pelo canal Multishow, num encontro entre artistas de alta visibilidade. No palco do festival, Priscila Senna foi ovacionada pela plateia e recebeu elogios de grandes nomes da música brasileira, como Lulu Santos e Pabllo Vittar.
Clipe "Pote de Ouro"
O clipe, gravado em São Paulo, marca a primeira parceria audiovisual entre Liniker e Priscila Senna. O lançamento promete reforçar a trajetória da pernambucana, conhecida como Musa do Brasil, e expandir ainda mais sua presença na cena musical nacional.
O teaser da produção já está disponível nas redes sociais das cantoras:
