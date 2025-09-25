fechar
Horóscopo 26/09: Sextou e o céu reserva coisas boas na área de relacionamentos

Oportunidades para brilhar nas vendas e contratos! Cuide bem da sua saúde à noite quando as coisas desacelerarem

Por Aisha Vitória Publicado em 25/09/2025 às 15:37
Horóscopo de sexta-feira
Horóscopo de sexta-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

Sextou! Esteja pronto para mudanças e possível romance à distância. Use sua intuição para resolver desafios, abra seus horizontes e planeje uma viagem.

À noite, a vida amorosa promete ser animada. Mergulhe nessas aventuras amorosas!

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 45, 36, 10

Touro

Sextou e o céu reserva coisas boas na área de relacionamentos! Facilidade em resolver pendências e reforço nos laços de amizade aguardam você.

À noite, a paixão esquenta e promete momentos marcantes. Seu poder de atração está em alta.

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 46, 27, 45

Gêmeos

Semana fechando com total foco e domínio sobre desafios no trabalho. Aproveite a energia positiva para acelerar profissionalmente, você será notado. Na paquera, as chances de
sucesso estão em alta e a conexão com seu par vai se destacar.

  • Cor: VERMELHO
  • Palpite: 12, 57, 21

Câncer

Sextou com boa sorte! Oportunidades para brilhar nas vendas e contratos! Cuide bem da sua saúde à noite quando as coisas desacelerarem.

A sua conexão com aquele crush está mais forte hoje, por isso não hesite em se aproximar!

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 45, 20, 29

Leão

Resolva questões familiares com energia hoje! Espere mudanças significativas em casa e sucesso se trabalhar com serviços domésticos.

À noite, seu charme estará a todo vapor, trazendo romantismo e criatividade para o amor. É seu dia de brilhar!

  • Cor: AZUL
  • Palpite: 25, 52, 61

Virgem

Hoje será um excelente dia para comunicação e network profissional. Durante as reuniões, não hesite em compartilhar suas ideias.

Mais tarde, é hora de focar na família, fortalecer laços e ajustar seu espaço pessoal. No amor, atenção ao reencontro com um ex.

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 55, 30, 12

Libra

Sextou com energia positiva para suas finanças! Oportunidades para aumentar a renda podem surgir, mas requerem esforço.

À noite, prepare-se para novas aventuras e conexões. Na paquera ou a dois, o clima fica mais leve e descontraído. Aproveite!

  • Cor: AMARELO-OURO
  • Palpite: 37, 46, 03

Escorpião

Sexta-feira cheia de energia e organização! Uma boa notícia pode chegar à tarde, e sorte está a seu favor.

À noite, a Lua em Sagitário traz boas energias para a sua grana. Planeje seu orçamento! No amor, aproveite energias do dia.

  • Cor: ROSA
  • Palpite: 14, 24, 06

Sagitário

Sua intuição está forte hoje, aproveite para fazer mudanças em casa e resolver tarefas com apoio familiar.

Fique atento aos pressentimentos e curta a noite, que traz leveza e diversão. Mostre seu lado romântico na paquera. Surpresas agradáveis a caminho!

  • Cor: MAGENTA
  • Palpite: 10, 16, 36

Capricórnio

Sextou com ótimas oportunidades de trabalho e expansão da sua rede social! Mas atenção, à noite a intuição entra em ação.

Apesar das aventuras amorosas parecerem tentadoras, suas chances são melhores durante o dia. No amor, tranquilidade prevalece.

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 15, 33, 44

Aquário

Foque na carreira hoje, especialmente à tarde para promoções ou aumentos! Sua ambição está em alta e recompensas podem vir onde menos espera.

À noite, as estrelas promovem leveza e proteção para amizades, fortalecendo laços e abrindo espaço para novo romance.

  • Cor: PINK
  • Palpite: 14, 42, 32

Peixes

Sextou com otimismo e disposição para viagens e aventuras! Trabalho em equipe flui. Chances de matar a saudade de alguém.

Aproveite a noite para fazer planos audaciosos e sonhar alto. Explore novas chances no amor, o tempo é ideal para solidificar laços!

  • Cor: AZUL-ESVERDEADO
  • Palpite: 32, 49, 58

