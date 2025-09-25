Escândalo dos anticoncepcionais sem efeito ganha série documental na HBO Max

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

"Pílula de Farinha" investiga o caso dos 600 mil comprimidos inativos do anticoncepcional Microvlar, dando voz às mulheres afetadas

Clique aqui e escute a matéria

Há quase 30 anos, um erro de laboratório levou milhares de mulheres em todo o Brasil a consumirem anticoncepcionais sem efeito. O resultado foi devastador: gestações inesperadas, famílias abaladas e um dos maiores escândalos da indústria farmacêutica nacional.

Esse episódio, ocorrido em 1998, é o ponto de partida da série documental "Pílula de Farinha: O Escândalo que Gerou Vidas", que estreia em 30 de setembro na HBO Max.

Ao longo de três episódios, a produção revisita os fatos e investiga em profundidade o caso dos 600 mil comprimidos inativos do anticoncepcional Microvlar, que chegaram às farmácias após o uso de placebos em testes de embalagem realizados pelo laboratório Schering do Brasil.

Voz às vítimas

Mais do que reconstituir o escândalo, a série busca dar espaço às mulheres afetadas, revelando como a luta por justiça acabou transformando-se também em um processo de silenciamento.

"Tivemos muito cuidado com essas mães, que foram, de certa forma, violentadas. No fim dos anos 1990, elas não tiveram acompanhamento adequado e muitas vezes foram vistas como mentirosas ou oportunistas. A própria sociedade reforçou esse estigma", afirma a diretora Cassia Dian.

Segundo ela, a proposta foi reconstruir essas histórias com empatia, sem deixar de ouvir outros lados: “Conversamos também com representantes do laboratório, advogados, promotores e jornalistas. O foco está nas vítimas, mas apresentamos todas as informações apuradas".

Histórias que atravessam o país

Imagem da série "Pílula de Farinha: O Escândalo que Gerou Vidas", da HBO Max - STILL Imagem da série "Pílula de Farinha: O Escândalo que Gerou Vidas", da HBO Max - STILL

A diretora de conteúdo Jana Medeiros explica que a série chegou às personagens por meio de uma pesquisa conduzida por Catherine Marques e Edgar Chagas.

"Centenas de mulheres foram impactadas, já que essa era a pílula mais consumida no país. Há registros do Pará ao Paraná. No entanto, escolhemos cinco personagens que representam camadas diversas de dores físicas, psicológicas e financeiras, além de trajetórias únicas de superação", diz Medeiros.

Um "true crime" diferente

Para Adriana Cechetti, responsável pelo núcleo de não-ficção da Warner Bros. Discovery, a produção não é exatamente um true crime, mas dialoga com o gênero. "Trata-se de uma uma narrativa híbrida, que ainda habita esse universo. São três episódios porque era fundamental ouvir todas as vozes", afirma.

Ela ressalta também a importância das séries documentais o dentro da plataforma: “Hoje temos cerca de 40 produções brasileiras em diferentes estágios, do desenvolvimento à pós-produção. As séries documentais têm papel estratégico porque contam histórias reais e relevantes. O desafio é: o que podemos trazer de novo em uma história que muita gente já conhece?”.

Uma mensagem atual

Imagem da série "Pílula de Farinha: O Escândalo que Gerou Vidas", da HBO Max - STILL Imagem da série "Pílula de Farinha: O Escândalo que Gerou Vidas", da HBO Max - STILL

Mesmo ambientada em 1998, "Pílula de Farinha" lança reflexões sobre direitos das mulheres e sobre como a sociedade reage a casos de violência institucional.

"Se isso acontecesse hoje, a repercussão nas redes seria imensa. Muitas histórias viriam à tona. Ainda assim, a série não chega a um número definitivo de vítimas, porque estamos falando de um Brasil profundo, onde muitas mulheres sequer tinham acesso à mídia", explica Jana.

Cassia complementa: "Ainda temos muito a conquistar, mas acreditamos que, se algo assim ocorresse novamente, as mulheres não seriam submetidas aos mesmos abusos. Houve avanços nesse sentido".

A série conta ainda com produção executiva de Gui Vieira e supervisão de Sergio Nakasone, Adriana Cechetti e Verônica Villa, pela Warner Bros. Discovery, em coprodução com a Farra.

Saiba como se inscrever na newsletter JC