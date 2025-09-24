Recife recebe exposição imersiva gratuita do Farol Viajante; saiba como visitar
Carreta trouxe a mostra "OCEANVS", uma experiência em 8K que apresenta imagens do universo da água, passando pelo Bairro do Recife e pela Macaxeira
O Farol Viajante, uma carreta customizada para receber exposições imersivas, chega ao Recife nesta semana com a mostra "OCEANVS", uma experiência em 8K que apresenta imagens do universo da água.
Nesta quarta (24) e quinta-feira (25), o projeto estará na Av. Alfredo Lisboa, nº 13, próximo ao Marco Zero da capital, com visitação das 9h às 17h30.
De sexta (26) até 3 de outubro, a carreta segue para o Parque da Macaxeira, na Zona Norte, com horário de visitação das 10h às 18h. A entrada é gratuita. A iniciativa é do Santander.
O projeto combina arte digital e música, exibido em uma sala equipada com cerca de dez projetores que ocupam todas as paredes. Cada sessão comporta cerca de 20 pessoas, e a expectativa é receber entre 50 e 70 mil visitantes.
Farol que viaja
O nome Farol Viajante faz referência ao Farol Santander São Paulo, centro cultural instalado no edifício Altino Arantes, e ao Farol Santander Porto Alegre, ambos mantidos pelo banco.
A versão itinerante leva agora a experiência cultural para diferentes regiões. A curadoria da mostra "OCEANVS" é de Antonio Curti, com criação da AYA Studio, direção de Felipe Sztutman e trilha sonora original de Juvi.
"Ela é uma exposição imaterial, não tem peças físicas, mas sim essa experiência sensorial. Tudo o que se vê na carreta foi construído e customizado especialmente para esse ambiente. E o interessante é que, depois de uns 10 ou 15 minutos dentro da exposição, você esquece que está em um caminhão", explica o curador Antonio Curti, durante visita da imprensa ao local.
"A mostra fala sobre o elemento água. Não trata de um oceano em si ou de aspectos literais, mas da água que envolve o nosso emocional e os nossos sentimentos. A gente vem da água, do ventre materno, e essa relação se perpetua na nossa existência, seja porque o corpo humano é composto por cerca de 70% de água, seja pela própria experiência vital que temos com ela", completa.
Carreta segue pelo Estado
Após o Recife, o Farol Viajante percorrerá 16 cidades de Pernambuco e 14 do Maranhão.
"São cidades que aparecem nas nossas pesquisas. Muitas delas não possuem nenhum equipamento cultural e, quando têm, geralmente é apenas uma biblioteca. Queremos que esse projeto seja de médio e longo prazo", afirma Viviane Berg, responsável pela área de Experiências, Cultura e Impacto Social do Santander.
Outras duas versões dessa exposição já ocorreram em espaços fixos, em São Paulo e em Belo Horizonte, cada uma com público de cerca de 60 mil visitantes.
SERVIÇO
Exposição OCEANVS – Farol Viajante
Av. Alfredo Lisboa, 13 (Próximo ao Marco Zero)
Visitação: 24 e 25/9, das 9h às 17h30
Parque da Macaxeira – Recife (PE)
Visitação: 27/9 a 3/10, das 10h às 18h