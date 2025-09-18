fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 19/09: Hoje, energias positivas circundam assuntos financeiros e familiares, trazendo potenciais surpresas agradáveis

Sextou com energias para viagens e parcerias! Novos projetos podem decolar. Mudanças vão aparecer no trabalho, em casa e vida pessoal

Por Aisha Vitória Publicado em 18/09/2025 às 15:23
Horóscopo de sexta-feira
Horóscopo de sexta-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Dia favorável para relacionamentos e contatos profissionais. À medida que o dia avança, maior foco é exigido, principalmente no trabalho.

Presenteie seu amor com romantismo. A manhã é a melhor hora para atrair aquele crush especial. Aproveite as oportunidades!

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 61, 43, 02

Touro

Sextou com trabalho e criatividade para aprimorar seus projetos! Mas, cuidado com os gastos.

Lua e Vênus favorecem o amor e os solteiros podem ter surpresas. Para quem já tem parceiro, romantismo e descontração prometem um dia delicioso.

  • Cor: MARROM
  • Palpite: 24, 51, 08

Gêmeos

Sextou com sorte e produtividade! Mostre seu talento multitarefas e impressione todos com seu raciocínio rápido.

Mantenha o foco prático para realizar as tarefas de rotina. Cuidado com o ciúme na paquera, mas saiba que seu lado caseiro está em alta!

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 22, 06, 40

Câncer

Hoje, energias positivas circundam assuntos financeiros e familiares, trazendo potenciais surpresas agradáveis.

Aproveite esta fase de clareza com cautela para evitar mal entendidos. Na vida amorosa, seu charme aumenta, favorecendo a paquera e dinamizando o romance.

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 37, 19, 12

Leão

Hoje é o dia para se expressar e buscar seus objetivos profissionais. Se surpreenda com os resultados positivos nas finanças e descubra novas formas de prosperar!

Mas, evite misturar amizade e dinheiro. Seu desejo por estabilidade amplia, inclusive no amor.

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 04, 41, 59

Virgem

Ótimas energias financeiras chegam hoje! Mantenha a confiança no trabalho, mas fique atento às rivalidades.

Na paquera, é seu dia de brilhar! Use seu charme e surpreenda seu amor. Lembre-se também de reservar um tempo para diversão com amigos.

  • Cor: AZUL-ESVERDEADO
  • Palpite: 50, 40, 32

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Libra

Sexta-feira cheia de energia para buscar seus interesses no trabalho. Tenha ousadia! Sua intuição é sua melhor guia hoje.

O amor pode esperar, pois o foco é o crescimento profissional. Mantenha-se confiante e corra atrás dos seus maiores sonhos!

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 06, 44, 15

Escorpião

Comece o dia confiando na sua intuição, ela lhe dará vantagem no trabalho! É hora de unir forças e criar um espírito de equipe.

Após o trabalho, divirta-se com os amigos. E para os solteiros, um novo romance pode surgir.

  • Cor: AZUL-MARINHO
  • Palpite: 53, 51, 06

Sagitário

Ótimas energias chegam hoje, trazendo contatos e projetos ambiciosos! Atenção para a concorrência no trabalho e tire proveito disso.

Sua popularidade traz benefícios no amor, então, converse sobre planos a longo prazo com seu parceiro!

  • Cor: SALMÃO
  • Palpite: 34, 25, 54

Capricórnio

Prepare-se para mudanças positivas surpresa no trabalho! Os astros sugerem uma sexta- feira descontraída, estimulando a curiosidade e o aprendizado.

No entanto, cuidado para não se distrair. No amor, boas notícias estão a caminho, mas lembre-se de fazer a sua parte.

  • Cor: ROSA
  • Palpite: 18, 36, 27

Aquário

Sextou com energias para viagens e parcerias! Novos projetos podem decolar. Mudanças vão aparecer no trabalho, em casa e vida pessoal com a Lua e Vênus em Virgem.

Seu magnetismo está em alta, mas cuidado com discussões no amor. Vá com calma!

  • Cor: AMARELO-OURO
  • Palpite: 55, 39, 21

Peixes

Dia produtivo no trabalho! Aproveite as boas energias para adiantar tarefas. Cuidar da saúde traz benefícios, por isso, abandone maus hábitos!

Sua vida amorosa também ganha um brilho especial e um ficante pode virar algo mais. Pegue leve no ciúme!

  • Cor: DOURADO
  • Palpite: 57, 46, 19

Saiba como se inscrever na newsletter JC

Leia também

Sorte astral promete prêmio financeiro para 2 signos até o dia 20 de setembro
Signo

Sorte astral promete prêmio financeiro para 2 signos até o dia 20 de setembro
IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco apresentará 120 obras na Caixa Cultural Recife
EXPOSIÇÃO

IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco apresentará 120 obras na Caixa Cultural Recife

Compartilhe

Tags