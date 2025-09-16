Periférica Mostra de Cinema traz produções do Sul Global ao Grande Recife; confira programação
Com exibições no Cineteatro Bianor, em Camaragibe, e no Cinema São Luiz, no Recife, mostra traz 65 filmes divididos em seis mostras
Clique aqui e escute a matéria
Com foco na produção audiovisual de comunidades do Sul Global, a 4ª edição da Periférica Mostra de Cinema ocupará o Cineteatro Bianor, no bairro da Vila da Fábrica, em Camaragibe, desta quarta-feira (17) ao domingo (21).
Ao todo, serão exibidos 65 filmes, entre eles 58 curtas-metragens brasileiros e estrangeiros selecionados para seis mostras temáticas, nas categorias de ficção, animação, documentário, infantil, ou experimental, escolhidos entre 433 produções inscritas.
Destaques
Entre os destaques estão cobras do continente africano e latinoamericano, como "Seeking Aline" (Rokhaya Marieme Balde, do Senegal) e "El Beat" (Irene Lema Dimaté, da Colômbia), além de longas pernambucanos como "Propriedade" (de Daniel Bandeira), "Tijolo por Tijolo", de Quentin Delaroche e Victória Álvares, e "O Bem Virá" de Uilma Queiroz.
Encerramento no São Luiz
O encerramento do evento será realizado no Cinema São Luiz, na Rua da Aurora, na Boa Vista, no dia 4 de outubro, às 16h, com seleção de filmes da mostra seguida do debate com o tema "Periferias Plurais: Encontros do Cinema Pernambucano".
Homenageados
Com o tema "Correr Estrada a Arte de Tecer Caminhos", a edição de 2025 homenageia o músico e produtor Jeff Juriti e as Tapeceiras de Camaragibe. A mostra tem incentivo do Funcultura e apoio da PNAB PE.
"As mais de 400 inscrições de curtas de realizadores de todo o Brasil demonstram o potencial da Periférica em dialogar com o setor audiovisual nacional que também está em sintonia com a proposta do evento", reflete Jarmeson de Lima, diretor de programação da Mostra Periférica.
"As mostras foram pensadas e bem distribuídas para apresentar ao público as diferentes realidades e visões da periferia global".
A Periférica é a primeira Mostra de Cinema realizada no município de Camaragibe com foco na produção audiovisual das periferias do mundo. Sua primeira edição ocorreu em 2017, reabrindo as portas do Cine Teatro Bianor Mendonça Monteiro na cidade.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Confira a programação:
Quarta-feira (17/09)
NO CINE TEATRO BIANOR MENDONÇA MONTEIRO (Vila da Fábrica - Camaragibe/PE)
10h00 Mostra Infantil 1 - Classificação: Livre
Dandara - Dir: Raquel Rosa - GO
Dodói - Dir: Raquel Deliberador - PR
Fiando Tempo - Dir: Alunos da Escola Municipal Professor Osvágrio Rodrigues de Carvalho - RN
Memória de Pivete - Dir: Pedro Santi - SP
Passa a Bola - Dir: Guilherme Herrera Falchi - SP
15h00 Mostra Infantil 2 - Classificação: Livre
A Abelha Uruçu - Dir: Alunos da Escola Municipal Governador Lacerda de Aguiar - ES
Circo Celeste - Dir: Rafael Humberto Barbosa e Silva - GO
Notícias da Lua - Dir: Sérgio Azevedo - SC
O sonho de Dandara - Dir: Natalí Toledo - PB
Receita de Vó - Dir: Carlon Hardt - PR
16h00 Mostra Eco-Tecnologia - Classificação: 12 Anos
A Travessia - Dir: Sergio Martinelli - GO
O Que As Águas Falam - Dir: Yasmim La travessiasuz - SP
KIV - Dir: Cezar Maia - PE
Chorumelas - Dir: Raquel Deliberador - PR
Fruto Desse Chão - Dir: Carlon Hard - PR
Travando Lutas - Dir: Beni Campos - RJ
A Casa Amarela - Dir: Adriel Nizer - PR
Onde as flores crescem - Dir: Fabrício de Lima - SP
Insustentável: A realidade do petróleo na Amazônia -Dir: André Borges e Fer Ligabue - DF
18h00 Evento Abertura
18h30 Sessão Visões Periféricas
Filmes: "Seeking Aline" (Dir: Rokhaya Marieme Balde) e “Fogo no Canavial” (Dir: Jota Carmo) - Classificação: 12 Anos
Quinta-Feira - 18/09
CINE TEATRO BIANOR MENDONÇA MONTEIRO (Vila da Fábrica - Camaragibe/PE)
10h00 Mostra Infantil 1 - Classificação: Livre
Dandara - Dir: Raquel Rosa - GO
Dodói - Dir: Raquel Deliberador - PR
Fiando Tempo - Dir: Alunos da Escola Municipal Professor Osvágrio Rodrigues de Carvalho - RN
Memória de Pivete - Dir: Pedro Santi - SP
Passa a Bola - Dir: Guilherme Herrera Falchi - SP
15h00 Mostra Infantil 2 - Classificação: Livre
A Abelha Uruçu - Dir: Alunos da Escola Municipal Governador Lacerda de Aguiar - ES
Circo Celeste - Dir: Rafael Humberto Barbosa e Silva - GO
Notícias da Lua - Dir: Sérgio Azevedo - SC
O sonho de Dandara - Dir: Natalí Toledo - PB
Receita de Vó - Dir: Carlon Hardt - PR
16h00 Mostra Dês(envolvimento) - Classificação: 12 Anos
As Gingers - Dir: Pedro Murad - RJ
Iyá Lucia de Oxum - Dir: Marcio Graffiti - RJ
O sagrado que dança - Dir: Lucas Jesus - MG
Planeta Fome - Dir: Édier William - RO
O Carnaval de Pelé - Dir: Daniele Leite e Lucas Santos - PE
Deixa - Dir: Fernando Marron - RJ
O Canto - Dir: Isa Magalhães e Izabella Vitorino - AL
Aconteceu a Luz da lua - Dir: Crystom Afronario - RS
Histórias do Alto - Dir: Carlos Kamara - PE
PX Origens - Dir: Adalberto Oliveira - PE
18h30 Longa Pernambucano: "Propriedade" (Dir: Daniel Bandeira) - Classificação: 14 Anos
Sexta-Feira - 19/09
CINE TEATRO BIANOR MENDONÇA MONTEIRO (Vila da Fábrica - Camaragibe/PE)
10h00 Mostra Infantil 1 - Classificação: Livre
Dandara - Dir: Raquel Rosa - GO
Dodói - Dir: Raquel Deliberador - PR
Fiando Tempo - Dir: Alunos da Escola Municipal Professor Osvágrio Rodrigues de Carvalho - RN
Memória de Pivete - Dir: Pedro Santi - SP
Passa a Bola - Dir: Guilherme Herrera Falchi - SP
15h00 Mostra Infantil 2 - Classificação: Livre
A Abelha Uruçu - Dir: Alunos da Escola Municipal Governador Lacerda de Aguiar - ES
Circo Celeste - Dir: Rafael Humberto Barbosa e Silva - GO
Notícias da Lua - Dir: Sérgio Azevedo - SC
O sonho de Dandara - Dir: Natalí Toledo - PB
Receita de Vó - Dir: Carlon Hardt - PR
16h00 Mostra Juriti - Classificação: 12 Anos
Caluim - Dir: Marcos Alexandre - BA
Corraveara - Dir: Julhin de Tia Lica - RN
Daria um filme - Dir: Matheus Tobias - SP
Encarnada - Dir: Helena Tenderini - PE
MALUNGA - Dir: Gal Souza - SP
MIRA - Dir: Sóllon Rodrigues - PB
Ninguém Canta Igual Eu Canto - Dir: Beatriz Lindenberg - ES
Rezadeira - Dir: Heric Ferreira, Lucas Conceição e Diego Maia - PA
Vão das Almas - Dir: Edileuza Penha de Souza e Santiago Dellape - DF/GO
18h30 Longa Pernambucano: "Tijolo por Tijolo" (Dir: Quentin Delaroche e Victória Álvares) - Classificação: Livre
Sábado - 20/09
CINE TEATRO BIANOR MENDONÇA MONTEIRO (Vila da Fábrica - Camaragibe/PE)
14h00 Mostra Infantil 1 - Classificação: Livre
Dandara - Dir: Raquel Rosa - GO
Dodói - Dir: Raquel Deliberador - PR
Fiando Tempo - Dir: Alunos da Escola Municipal Professor Osvágrio Rodrigues de Carvalho - RN
Memória de Pivete - Dir: Pedro Santi - SP
Passa a Bola - Dir: Guilherme Herrera Falchi - SP
15h00 Mostra Infantil 2 - Classificação: Livre
A Abelha Uruçu - Dir: Alunos da Escola Municipal Governador Lacerda de Aguiar - ES
Circo Celeste - Dir: Rafael Humberto Barbosa e Silva - GO
Notícias da Lua - Dir: Sérgio Azevedo - SC
O sonho de Dandara - Dir: Natalí Toledo - PB
Receita de Vó - Dir: Carlon Hardt - PR
16h00 Mostra No Sul do Mundo - Classificação: 12 Anos
A Chuva Não Me Viu Passar - Dir: Leonardo Gatti - SC
A Jornada de Piatã - Dir: Lallo Bocchino - SC
Manoel Loreno: Improviso e Paixão - Dir: Enzo Rodrigues - ES
No Instante Desse Sorriso - Dir: Alan Orlando - RS
Órfãos do Imperador - Dir: Thiago Alonso - GO
Paulista, cidade do mar e da luz - Dir: Carlos Gomes - PE
Quando o passado for presente lembra-se de mim no futuro - Dir: Rafael Vilarouca - CE
Ralado - Dir: Felippy Damian - MT
SURDIR - Dir: Gabriela Grigolom, Jonatas Medeiros - PR
El silencio del Corazón - Dir: Fernando Lazzarini - AR
18h30 Debate
"Periferias Plurais" com participação de Patricia Yara, Daniel Bandeira, Izabel Melo, Rebeca Traore (Observatorio del Sur/FICAA) e Poeta de Malunguinho. Mediação: Encontros do Cinema Pernambucano - Thor Neukranz
19h30 Panorama Sul Global
Filmes: "A 7 Palmas da Liberdade" (Dir: Joyce Cursino) e "El Beat" (Dir: Irene Lema Dimaté) - Classificação: Livre
21h00 Atividade cultural
Domingo - 21/09
14h00 Atividade cultural
16h00 Mostra Josenita Duda - Classificação: 16 Anos
A Pisada é Delas: Mulheres do Coração Nazareno - Patricia Yara Rocha - PE
À Porta - D'Andrade - RJ
Do Tanto de Telha no Mundo - Bruno Brasileiro - CE
Eu Não Estou em Lugar Nenhum - Antônio Cortez e Danilo Teixeira - SP
Flor da Idade - João Henrique Santos - SP
Lírios - Lupe Capitani - MT
Pegada - Késsia Nascimento - CE
A Noite da Metamorfose - Kalor - PE
Pedagogias da Navalha: Se a Palavra é um Feitiço, Minha Língua é uma Encruzilhada - Colle Christine, Alma Flora e Tiana Santos - RJ
18h30 Longa Pernambucano: "O Bem Virá" (Dir: Uilma Queiroz) - Classificação: Livre
CINEMA SÃO LUIZ (Rua da Aurora - Boa Vista, Recife - PE)
Sábado - 04/10 16h00 Seleção de Filmes
Debate: Periferias Plurais / Encontros do Cinema Pernambucano (Encerramento)