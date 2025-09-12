fechar
Cultura | Notícia

Gelo Baiano lança novo EP em festival de rock autoral no Estelita neste domingo (14)

Banda apresenta o trabalho "QUE BOM QUE DEU ERRADO" durante o festival "O Rolê", que também terá shows de Mààláá, DRVA, Dani Carmesim e Bartô

Por JC Publicado em 12/09/2025 às 23:52
Criada em 2014, a Gelo Baiano é uma banda pernambucana que transita por gêneros como o dream pop, indie, rock alternativo e tapioca virtuosi
Criada em 2014, a Gelo Baiano é uma banda pernambucana que transita por gêneros como o dream pop, indie, rock alternativo e tapioca virtuosi - DIVULGAÇÃO/GELO BAIANO

Clique aqui e escute a matéria

A banda pernambucana Gelo Baiano escolheu o palco do Estelita para celebrar o lançamento de seu mais novo EP, "QUE BOM QUE DEU ERRADO". A apresentação especial acontecerá durante o "O Rolê – Festival Independente de Rock", que agita o Recife neste domingo, 14 de setembro, a partir das 16h.

Lançado em julho, o novo trabalho reflete sobre as mudanças e o amadurecimento dos integrantes na última década. "Éramos jovens adultos quando fizemos o primeiro disco. Agora passamos dos 30 anos e muita coisa mudou. Amadurecemos, ganhamos, perdemos. [...] No fim do dia, é sobre celebrar a jornada que nos fez estar aqui", reflete a banda sobre o novo EP.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site ou aplicativo do Sympla, com ingressos custando entre R$ 15 (meia-entrada) a R$ 30 (inteira).

Line-up e atrações

O festival "O Rolê" foi criado para ser um ponto de encontro e fortalecimento da música alternativa local e, além do show de lançamento da Gelo Baiano, contará com apresentações de outras quatro potências da cena autoral: Mààláá, DRVA, Dani Carmesim e Bartô. Nos intervalos, um DJ set especial tocará rock pernambucano.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Além da música, o evento contará com uma promoção de "clone" de caipirinha no bar da casa até as 18h. Os ingressos para o festival estão à venda e as informações podem ser consultadas nos canais oficiais do Estelita.

Serviço

  • O Rolê – Festival Independente de Rock
  • Quando: Domingo, 14 de setembro de 2025, a partir das 16h
  • Onde: Estelita (Av. Saturnino de Brito, 385 - Cabanga, Recife)
  • Atrações: Mààláá, DRVA, Dani Carmesim, Bartô, Gelo Baiano e DJ set.
  • Ingressos: Sympla

Leia também

Cordel do Fogo Encantado quebra hiato de três anos no MIMO Festival; confira programação
MIMO

Cordel do Fogo Encantado quebra hiato de três anos no MIMO Festival; confira programação
2º Rock Rec Festival terá Titãs, Paralamas do Sucesso e mais; confira ingressos
MÚSICA

2º Rock Rec Festival terá Titãs, Paralamas do Sucesso e mais; confira ingressos

Compartilhe

Tags