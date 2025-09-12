Gelo Baiano lança novo EP em festival de rock autoral no Estelita neste domingo (14)
Banda apresenta o trabalho "QUE BOM QUE DEU ERRADO" durante o festival "O Rolê", que também terá shows de Mààláá, DRVA, Dani Carmesim e Bartô
A banda pernambucana Gelo Baiano escolheu o palco do Estelita para celebrar o lançamento de seu mais novo EP, "QUE BOM QUE DEU ERRADO". A apresentação especial acontecerá durante o "O Rolê – Festival Independente de Rock", que agita o Recife neste domingo, 14 de setembro, a partir das 16h.
Lançado em julho, o novo trabalho reflete sobre as mudanças e o amadurecimento dos integrantes na última década. "Éramos jovens adultos quando fizemos o primeiro disco. Agora passamos dos 30 anos e muita coisa mudou. Amadurecemos, ganhamos, perdemos. [...] No fim do dia, é sobre celebrar a jornada que nos fez estar aqui", reflete a banda sobre o novo EP.
Os ingressos podem ser adquiridos através do site ou aplicativo do Sympla, com ingressos custando entre R$ 15 (meia-entrada) a R$ 30 (inteira).
Line-up e atrações
O festival "O Rolê" foi criado para ser um ponto de encontro e fortalecimento da música alternativa local e, além do show de lançamento da Gelo Baiano, contará com apresentações de outras quatro potências da cena autoral: Mààláá, DRVA, Dani Carmesim e Bartô. Nos intervalos, um DJ set especial tocará rock pernambucano.
Além da música, o evento contará com uma promoção de "clone" de caipirinha no bar da casa até as 18h. Os ingressos para o festival estão à venda e as informações podem ser consultadas nos canais oficiais do Estelita.
Serviço
- O Rolê – Festival Independente de Rock
- Quando: Domingo, 14 de setembro de 2025, a partir das 16h
- Onde: Estelita (Av. Saturnino de Brito, 385 - Cabanga, Recife)
- Atrações: Mààláá, DRVA, Dani Carmesim, Bartô, Gelo Baiano e DJ set.
- Ingressos: Sympla