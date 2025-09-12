Fundadora de coletivo feminino do eletrônico, DJ Nadejda se apresenta no Festival MIMO

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com sets que exploram subgêneros como techno, house e tropical house, artista toca nesta sexta (12), às 18h, na Praça de São Pedro, no Carmo

Após sete anos sem edições na cidade, o Festival MIMO retorna a Olinda entre os dias 12 e 14 de setembro, abrindo espaço também para a música eletrônica com DJs sets.

Quem dá início às apresentações é a DJ e produtora pernambucana Nadejda, nesta sexta-feira (12), às 22h30 e 00h, na Praça do Carmo.

Com sets que exploram subgêneros como techno, house e tropical house, a artista tem mais de uma década de trajetória nas pistas e foi uma das responsáveis por tornar a cena eletrônica pernambucana mais plural por meio da MaddaM Music.

A iniciativa fomenta o protagonismo de mulheres, juventudes periféricas e pessoas LGBTQIAPN+, atuando como selo, produtora artística e escola de discotecagem.

"O MIMO sempre foi um festival muito especial por unir música, patrimônio e memória cultural. Estar de volta ao palco da Praça de São Pedro nesse retorno histórico é uma grande honra e também uma forma de reafirmar a diversidade e a potência da música feita em Pernambuco", destaca Nadejda.

Mais palcos

Nos últimos dias, Nadejda marcou presença em grandes eventos.

No dia 6 de setembro, abriu e encerrou a noite de shows de Criolo, Iza e Tiago Iorc no festival Pernambuco Meu País, em Caruaru, e também embalou o público do Trama Moda Pernambuco, evento que reuniu desfiles, negócios e cultura no Recife, entre os dias 7 e 10 de setembro.

MIMO

Além da Praça do Carmo, o Festival MIMO 2025 ocupa outros locais históricos de Olinda, como a Igreja da Sé, o Seminário de Olinda e o Convento de São Francisco.

A programação inclui, além dos shows gratuitos, mostra de cinema, workshops e rodas de conversa, consolidando o evento como um dos mais importantes encontros de música e cultura do Brasil.

SERVIÇO

DJ Nadejda no Festival MIMO

Onde: Praça do Carmo, Olinda

Quando: 12 de setembro (sexta-feira), às 18h

Quanto: Gratuito