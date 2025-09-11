Morre em incêndio o ator e professor Vavá Paulino, aos 65 anos
Com longa atuação no teatro pernambucano, artista foi vice-presidente do SATED-PE e gestor do Centro Apolo-Hermilo e do Teatro de Santa Isabel
Clique aqui e escute a matéria
O professor, ator e gestor cultural Vavá Paulino faleceu nesta quinta-feira (11), vítima de um incêndio em sua residência, localizada em Floresta, no Sertão de Pernambuco.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, a corporação foi acionada por volta das 7h30 para atender à ocorrência. Quando a equipe chegou ao local, as chamas já estavam controladas. Os bombeiros realizaram o isolamento da área e o rescaldo.
"Durante a atuação, foi localizada uma vítima carbonizada. A ocorrência ficou sob a responsabilidade da Polícia Militar, que adotou as medidas cabíveis", informou, em nota.
A Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou o caso por meio da 22ª Delegacia de Floresta. "As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação do caso".
Trajetória na cultura
Com longa atuação no teatro, Vavá Paulino foi diretor de Cultura de Floresta, vice-presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões de Pernambuco (SATED-PE) e gestor de equipamentos culturais no Recife, onde coordenou o Centro Apolo-Hermilo e dirigiu o Teatro de Santa Isabel.
O SATED-PE destacou, em nota, que o artista "foi uma referência inquestionável nas artes e na educação. Seu talento, sensibilidade e dedicação marcaram todos que tiveram o privilégio de conviver com ele, seja nos palcos, nas salas de aula".
A Secretaria de Cultura de Pernambuco e a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) também lamentaram a perda.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"Vavá Schön-Paulino teve uma trajetória que passou pela educação em arte, também trabalhando como poeta, artista plástico, performer e também com atuações na gestão pública, se tornando uma figura marcante da cultura do Sertão de Itaparica e do estado", diz a nota.
Amigos lamentam
O jornalista e pesquisador de teatro Leidson Ferraz relembrou o amigo ao compartilhar uma foto de Vavá em cena na peça Heliogábalo & Eu (1990). "A notícia é terrível sobre a forma de sua partida. Mas é assim que eu quero lembrar de Vavá Schön-Paulino, em cena e transcendental. Que encontre a luz, querido".
Ver essa foto no Instagram
A produtora cultural Maria do Céu também prestou homenagem, recordando a parceria durante o Baile dos Artistas.
"Vavá apresentou dos Baile dos Artistas no período em que produzi o evento por cinco anos, quando nos tornamos ainda mais próximos. Nosso último encontro foi em Floresta, quando ele comemorava a reabertura do Cine Recreio, sempre entusiasmado com cada palco que se erguia, cada cortina que se abria, cada luz que iluminava um artista. Descanse em paz, meu amigo".
Estrutura de combate a incêndios
O Blog do Elvis, veículo local, ressaltou que a tragédia reacendeu o debate sobre a ausência de uma unidade do Corpo de Bombeiros em Floresta.
"Atualmente, a cidade não conta com estrutura própria, o que gera demora no atendimento a ocorrências graves como incêndios. A instalação de um quartel já foi anunciada pela governadora Raquel Lyra, mas a obra ainda não tem previsão de sair do papel", destacou a publicação.