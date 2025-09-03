fechar
Cultura | Notícia

'O Último Azul' lidera média de público na semana de estreia

Novo filme de Gabriel Mascaro, vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim, foi visto por mais de 56 mil espectadores, em 159 salas

Por Emannuel Bento Publicado em 03/09/2025 às 14:29
Cena do filme O Último Azul, com Rodrigo Santoro e Denise Weinberg
Cena do filme O Último Azul, com Rodrigo Santoro e Denise Weinberg - Guilhermo Garza/Divulgação

Em seu fim de semana de lançamento no circuito comercial nacional, "O Último Azul", novo filme de Gabriel Mascaro, foi visto por mais de 56 mil espectadores, em 159 salas, segundo dados da Comscore.

Após uma turnê de pré-estreias em diversos estados brasileiros, entre os quais São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Amazonas, o filme distribuído pela Vitrine Filmes e vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim chegou oficialmente aos cinemas na última quinta-feira (28).

Entre os mais vistos das estreias

O longa se posicionou entre os Top 5 de público nas estreias (considerando títulos nacionais e internacionais) e alcançou a melhor média de público por sala da semana, ficando em 1º lugar entre os novos filmes do circuito.

Além disso, "O Último Azul" já é Top 1 em mais de 40 cinemas do país, demonstrando a força do filme junto ao público e o interesse crescente pela obra.

A estreia acontece em meio à Semana do Cinema, iniciativa que democratiza o acesso às salas e amplia a visibilidade das produções nacionais, reforçando a importância de levar ao público histórias brasileiras de grande impacto cultural e artístico.

O filme

A trama é situada na Amazônia, em um Brasil quase distópico, onde o governo transfere idosos para uma colônia habitacional em que vão "desfrutar" seus últimos anos de vida. Antes de seu exílio compulsório, Tereza (Denise Weinberg), uma mulher de 77 anos, embarca em uma jornada para realizar seu último desejo.

