Cultura | Notícia

Horóscopo 04/09: Em sintonia com os outros hoje, seu astral harmonioso traz facilidade no trabalho e em casa

Cuide da saúde com atitudes simples. As energias amorosas são melhores. Mantenha o foco e aproveite oportunidades

Por Aisha Vitória Publicado em 03/09/2025 às 13:54 | Atualizado em 03/09/2025 às 13:56
Horóscopo de quinta-feira
Horóscopo de quinta-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

Hoje, seu carisma brilha com a Lua em Aquário, potencializando seus relacionamentos. Envolva-se em tarefas e compartilhe suas ideias cedo para tornar sua jornada produtiva.

Cuidado com conflitos familiares à noite. Na paixão, controle seu ciúmes para um dia perfeito!

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 42, 24, 51

Touro

Comece a quinta-feira com otimismo e concentre-se na carreira à medida que o dia avança. Planeje o futuro profissional e batalhe pelo reconhecimento!

Você pode até estar prestes a receber um bônus. Cuide da saúde à noite! Bom clima para pensar no futuro do amor.

  • Cor: ROSA
  • Palpite: 47, 16, 20

Gêmeos

Inicie o dia com mudanças positivas no trabalho, permitindo a curiosidade e o espírito de equipe brilhar!

Aproveite a convivência amigável e agite sua vida amorosa. Só cuidado com um leve ciúme à noite. Mantenha a positividade!

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 04, 14, 31

Câncer

Em sintonia com os outros hoje, seu astral harmonioso traz facilidade no trabalho e em casa.

Aproveite para concluir pendências e fique atento às oportunidades profissionais graças à sua intuição afiada. Na vida amorosa, a atração está em alta!

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 42, 53, 08

Leão

Hoje, mergulhe no trabalho e veja sua produtividade crescer! Aproveite a energia do dia para fortalecer laços com a equipe e pessoas próximas.

Tire um tempo para os mais queridos e espere harmonia e momentos perfeitos no romance. Brilhe em todos os relacionamentos!

  • Cor: CEREJA
  • Palpite: 16, 46, 54

Virgem

Tenha um dia cheio de sorte e eficiência nos afazeres. Prepare-se para pegar pesado no trabalho e brilhar! À noite, fique de olho nas finanças.

Cuide da saúde com atitudes simples. As energias amorosas são melhores. Mantenha o foco e aproveite oportunidades!

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 44, 53, 33

Libra

Dê asas ao seu lado criativo. A Lua favorece a boa convivência com colegas e as conquistas amorosas hoje. Seu charme está a todo vapor! A sorte está do seu lado, então ouse acreditar. Você está pronto para brilhar!

  • Cor: VERMELHO
  • Palpite: 01, 39, 28

Escorpião

Inicie o dia com comunicação afiada e foco no trabalho. Assuntos familiares e antigas questões podem vir à tona.

Planeje um aconchegante final de noite em casa com seu amor. Se está solteiro, o início do dia favorece novas conquistas.

  • Cor: PRATA
  • Palpite: 09, 54, 29

Sagitário

Hoje, aproveite a manhã para negócios financeiros e compras para casa. Use o seu dom da conversa para arrasar no trabalho e na paquera. Curta momentos de diversão e conversas agradáveis a dois.

  • Cor: PINK
  • Palpite: 23, 60, 14

Capricórnio

Com pique total hoje para ir atrás dos seus interesses, o universo favorece financeiramente quem trabalha duro. Perfeito para negociar um bônus!

No amor, notícias positivas a caminho, mas cuidado com as exigências à noite.

  • Cor: AZUL
  • Palpite: 54, 09, 45

Aquário

Seja guiado pela sua intuição hoje para enriquecer! Comunicação e criatividade são seus trunfos no trabalho.

À noite, prepare-se para diversão e boas vibrações na vida amorosa. Porém, cuide da sua saúde à noite. Dia de otimismo e iniciativas amorosas!

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 45, 09, 02

Peixes

Inicie o dia apreciando a força das amizades. Aproveite seu aumento de intuição para lidar com finanças e identificar melhorias necessárias em sua vida.

Atenção ao amor: verifique se há reciprocidade. Mantenha-se focado no seu caminho!

  • Cor: AZUL
  • Palpite: 12, 09, 30

