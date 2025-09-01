fechar
Horóscopo 02/09: Mercúrio potencializa sua criatividade e comunicação hoje! O dia favorece estudos e interações sociais

Espere progressos no trabalho e um novo amor que acelera o coração. Use seu bom papo para seduzir e incendiar romances

Por Aisha Vitória Publicado em 01/09/2025 às 18:45
Horóscopo de terça-feira
Horóscopo de terça-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Hoje, mergulhe no trabalho com empenho redobrado. Os astros favorecem eficiência e cuidado com a saúde.

Com sua popularidade em alta, a conquista fica animada. Planeje o futuro do seu amor para fortalecer a relação. Previsão de dia produtivo!

  • Cor: AZUL
  • Palpite: 02, 07, 47

Touro

Mercúrio potencializa sua criatividade e comunicação hoje! O dia favorece viagens, estudos e interações sociais.

Espere progressos no trabalho e um novo amor que acelera o coração. Use seu bom papo para seduzir e incendiar romances.

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 36, 54, 57

Gêmeos

Hoje a comunicação em casa fica mais fácil com Mercúrio em Virgem. Mostre flexibilidade com mudanças no trabalho e realize seus planos de reforma em casa.

Seu dia será recheado de sucesso na paquera e paixão na intimidade graças à sua sensualidade.

  • Cor: AMARELO-OURO
  • Palpite: 46, 30, 39

Câncer

Mercúrio em Virgem aumenta sua habilidade de comunicação, beneficiando trabalho e relacionamentos. Bom raciocínio e uma aproximação harmoniosa esperam por você.

A noite traz proteção para seus relacionamentos e romance. Sonha com compromisso? Uma paquera poderá progredir rapidamente!

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 29, 54, 02

Leão

A energia favorece suas finanças com Mercúrio em Virgem. Mantenha o foco no trabalho. Esforce-se mais para ganhos futuros.

Invista em saúde e prepare-se para um ritmo mais tranquilo no amor. Vá atrás do que deseja!

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 25, 52, 61

Virgem

Com Mercúrio animando seu dia, suas habilidades de comunicação vão brilhar! Confie na sorte, colabore e dê andamento aos seus projetos.

Aproveite a noite divertida, seja encantando um novo contatinho ou curtindo com quem ama. Mostre seu carisma!

  • Cor: BEGE
  • Palpite: 05, 14, 60

Libra

Cuidado com as palavras hoje, Mercúrio não está a seu favor! No trabalho, confie na sua
intuição.

A noite promete ser acolhedora junto ao par. E quem sabe um amor do passado não surja novamente? Fique de olhos abertos!

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 18, 11, 47

Escorpião

Desperte seu lado sonhador com Mercúrio em Virgem hoje! Raciocínio rápido e boas ideias podem impulsionar seu trabalho.

Seja comunicativo, crie contatos interessantes e aproveite as redes sociais para paquerar. Conversar e abrir o coração vai enriquecer seu relacionamento!

  • Cor: MAGENTA
  • Palpite: 12, 30, 48

Sagitário

Mercúrio em Virgem inspira ambição e novas ideias para sua carreira. A terça é promissora para sua situação financeira, então aproveite todas as oportunidades!

No amor, as coisas podem estar mais tranquilas. Mantenha o foco e organize suas finanças!

  • Cor: ROXO
  • Palpite: 54, 12, 09

Capricórnio

Com a entrada de Mercúrio em Virgem, este é um excelente dia para viagens. A Lua no seu signo promove energia para defender seus interesses.

A noite promete ser animada e perfeita para romance. Sua leveza é seu trunfo para conquistas!

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 09, 25, 46

Aquário

A Lua pode deixar você introspectivo hoje, mas Mercúrio ajuda a lidar com surpresas e tarefas pendentes.

Trabalhe de forma mais isolada para um melhor desempenho. Confie na sua intuição à noite e invista na conquista com diálogos instigantes.

  • Cor: VERDE-ESMERALDA
  • Palpite: 15, 33, 14

Peixes

Os relacionamentos estão em alta! No trabalho, a cooperação é chave e você tem tudo para se destacar em equipe. O astral também promete tempo de qualidade com amigos e mais sintonia com o seu amor.

  • Cor: DOURADO
  • Palpite: 12, 30, 55

