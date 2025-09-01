fechar
Signo |

3 signos vão sentir o peso de uma dívida antiga ser resolvida de forma inesperada

Um alívio profundo chega para quem carrega pendências do passado, e três signos vão respirar mais leves com essa surpresa que chega!

Por Bianca Tavares Publicado em 01/09/2025 às 7:55
Imagem de um amulher calculando dívidas
Imagem de um amulher calculando dívidas - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Poucas coisas pesam tanto quanto uma dívida que parece não ter fim.

Mas o ciclo de pressão e cobranças está prestes a ser encerrado para três signos que vão experimentar uma sensação de libertação única.

Um acerto inesperado, um acordo facilitado ou até mesmo a entrada de um dinheiro extra trará o fim de uma dívida que vinha se arrastando há tempo.

Essa virada não será apenas financeira, mas também emocional, pois abre caminho para novas escolhas e uma vida mais leve.

Áries

Áries vai se surpreender com a chance de encerrar uma dívida que já acreditava impossível de resolver. O impacto será imediato, trazendo alívio e disposição para olhar para novos planos com mais coragem.

  • Número da sorte: 18
  • Cor do dia: Vermelho
  • Pedra do momento: Jaspe vermelho
  • Carta do Tarô: O Julgamento
  • Palavra do dia: Quitação

Leia Também

Libra

Libra verá uma situação financeira complicada finalmente se resolver. Essa libertação vai trazer equilíbrio não apenas no bolso, mas também na vida emocional.

O aprendizado será sobre como usar melhor seus recursos daqui em diante.

  • Número da sorte: 27
  • Cor do dia: Dourado
  • Pedra do momento: Citrino
  • Carta do Tarô: A Justiça
  • Palavra do dia: Harmonia

Peixes

Peixes receberá a notícia de que uma pendência antiga chega ao fim. Essa resolução inesperada abre espaço para novos sonhos e para a sensação de que tudo pode mudar de um momento para o outro.

  • Número da sorte: 11
  • Cor do dia: Verde-esmeralda
  • Pedra do momento: Ametista
  • Carta do Tarô: O Mundo
  • Palavra do dia: Renovação

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Um dinheiro "sumido" volta e deixa 2 signos em choque com o que acontece em seguida
Signo

Um dinheiro "sumido" volta e deixa 2 signos em choque com o que acontece em seguida
Um tesouro sob as estrelas: 3 signos encontram a recompensa que o universo guardou para eles
SIGNOS

Um tesouro sob as estrelas: 3 signos encontram a recompensa que o universo guardou para eles

Compartilhe

Tags