Horóscopo 30/08: Início de fim de semana agitado, mas não esqueça: seja flexível

Aproveite para curtir com quem ama neste sábado! Fique atento a oportunidades para melhorar suas finanças. Na paquera, confie no seu charme

Por Aisha Vitória Publicado em 29/08/2025 às 16:21 | Atualizado em 29/08/2025 às 16:21
Horóscopo de sábado
Horóscopo de sábado - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

Início de fim de semana agitado, mas não esqueça: seja flexível. Aproveite para matar saudades ou viajar com amigos.

Na busca do amor? A noite é perfeita para isso! Mantenha a leveza e a diversão em romance.

  • Cor: VERDE-CLARO
  • Palpite: 07, 11, 20

Touro

Aproveite para curtir com quem ama neste sábado! Fique atento a oportunidades para melhorar suas finanças. Na paquera, confie no seu charme! Surpresas românticas chegam para aqueles já comprometidos.

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 33, 51, 14

Gêmeos

Com habilidade para lidar com as pessoas e um temperamento divertido, o dia promete ser favorável para os relacionamentos, mesmo com algum possível pequeno atrito.

No amor, ótimos momentos à vista e grande chance de início de um novo romance se estiver solo. Aproveite o dia!

  • Cor: CREME
  • Palpite: 33, 05, 23

Câncer

Conclua tarefas pendentes à medida que a Lua entra em Sagitário, e curta o impacto positivo na sua saúde e visual. Amor e paquera brilham pela manhã, então faça movimentos adiantados.

  • Cor: AZUL-MARINHO
  • Palpite: 42, 17, 44

Leão

Inicie seu dia com tarefas familiares e de rotina, mas prepare-se para diversão e lazer mais tarde! Excelente momento para expandir contatos e reaquecer velhas amizades. Use seu carisma no amor, mas evite competições desnecessárias.

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 51, 60, 41

Virgem

Inicie o dia com foco no trabalho, usando seu raciocínio rápido para concluir afazeres. Após isso, dedique-se à sua casa e família e reviva memórias. Programe algo caseiro para o romance e aproveite a paquera.

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 52, 47, 20

Libra

Aproveite as boas vibrações na sua vida financeira nesta manhã! Curta o desejo de novas aventuras com a entrada da lua em Sagitário.

Surpresas agradáveis e uma comunicação delicada prometem animar o romance e a paquera!

  • Cor: DOURADO
  • Palpite: 12, 21, 30

Escorpião

Hoje sua disposição para resolver assuntos pessoais estará em alta e sua estrela brilhará nas finanças.

Alguns momentos podem parecer mais monótonos, mas não deixe que a monotonia o detenha. No amor, apegue-se ao par e mantenha sua conquista ativa!

  • Cor: PRATA
  • Palpite: 56, 11, 29

Sagitário

Comece este sábado com calma e recupere suas energias, pois um novo ânimo chega com a Lua brilhando em Sagitário!

Aproveite a vibração positiva para se divertir, socializar e animar seus contatos. Surpreenda no amor com algo fora da rotina.

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 04, 14, 50

Capricórnio

Comece o dia recebendo conselhos valiosos dos amigos. Intuição afiada pode trazer surpresas financeiras positivas. Esteja atento ao romance e priorize o sossego.

  • Cor: MAGENTA
  • Palpite: 46, 18, 27

Aquário

No trabalho, astral perfeito para finalizações! Com a Lua em Sagitário, busque a companhia de amigos e permita-se sonhar.

Explore novos interesses, divirta-se e fique atento à paquera no seu círculo próximo. Sintonia total no amor!

  • Cor: VERDE
  • Palpite: 33, 26, 17

Peixes

Inicie o fim de semana com animação e vontade de novas experiências! A Lua em Sagitário dá aquela força para resolver pendências.

Cuide de sua aparência, pode atrair elogios e até um novo amor!

  • Cor: ROSA
  • Palpite: 43, 34, 07

