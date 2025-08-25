Horóscopo 26/08: Ótimo dia para colocar planos em prática no trabalho, lidar com pessoas e projetos criativos
Boas vibrações financeiras. Momento ideal para novos acordos e encontrar novas fontes de renda, mas fique atento aos gastos à noite
Áries
Atenção ao relacionamento e diálogos hoje! O ambiente ficará mais leve, te dando charme e uma dose extra de sorte na comunicação.
Cuidado com alguém do passado à noite e eventos de ciúmes, mas nada que atrapalhe momentos felizes com seu amor!
- Cor: PRETO
- Palpite: 32, 59, 60
Touro
Acreditando em um dia produtivo no trabalho, mantenha o foco para ter recompensas. A tarde é ideal para resolver assuntos familiares!
Amor em segundo plano, mas não deixe a rotina atrapalhar o romance. Priorize-se sempre!
- Cor: AZUL-CLARO
- Palpite: 51, 14, 59
Gêmeos
A sorte está do seu lado hoje! Ótimo dia para colocar planos em prática no trabalho, lidar com pessoas e projetos criativos.
A tarde será produtiva com habilidades de persuasão afiadas. Na paquera, um bom papo é o segredo, e, no romance, o ciúme não vai atrapalhar.
- Cor: LILÁS
- Palpite: 40, 14, 58
Câncer
As estrelas indicam um dia animado com a família, mas exigirá diplomacia à noite. No trabalho, seja responsável e fique atento a oportunidades de avanço e lucro extra.
Um amor antigo pode ressurgir, cuidado na paquera. Relaxe em casa com seu amado, controlando o ciúme.
- Cor: VERMELHO
- Palpite: 03, 37, 12
Leão
Seja comunicativo e use seu lado persuasivo para avançar em direção aos seus sonhos. Mas lembre-se: a moderação na palavra é a chave. Na vida amorosa, sair da rotina promete momentos felizes. E se estiver solteiro, um novo amor está a caminho!
- Cor: AMARELO
- Palpite: 09, 10, 36
Virgem
Boas vibrações financeiras. Momento ideal para novos acordos e encontrar novas fontes de renda, mas fique atento aos gastos à noite!
No amor, controle a possessividade e confie mais. Talvez um flerte discreto esteja a caminho!
- Cor: CINZA
- Palpite: 11, 38, 47
Libra
Inicie o dia com energia extra para resolver tarefas e assuntos pessoais. Invista seu tempo em conhecimento e laços pessoais. Use sua diplomacia para evitar conflitos durante a noite. No amor, mantenha a estabilidade mesmo diante de cobranças.
- Cor: MARROM
- Palpite: 53, 44, 17
Escorpião
Confie na sua intuição! Os astros brilham no trabalho. À noite, exerça cautela para evitar desgastes. No romance, procure leveza. Se precisar, peça sossego ao seu par.
- Cor: ROSA
- Palpite: 02, 09, 47
Sagitário
Terça-feira cheia de positividade e boas companhias! As oportunidades podem surgir no trabalho através do desejo de aprender e inovar.
À noite, cuidado com possíveis atritos. No amor, quem está de olho em alguém de fora, tem grandes chances de sucesso!
- Cor: VIOLETA
- Palpite: 33, 06, 24
Capricórnio
Dia produtivo, com disposição extra para projetos de trabalho e possíveis boas notícias para quem está em busca de emprego.
Cuide da saúde, reavaliando hábitos. No romance, mesmo com desafios na noite, sua sensualidade pode brilhar.
- Cor: BRANCO
- Palpite: 36, 11, 18
Aquário
As estrelas favorecem o otimismo e trabalho em equipe hoje! Excelente oportunidade para socializar, criar parcerias e fortalecer as relações.
No amor, expanda seus horizontes e aproveite as boas energias para um novo romance.
- Cor: MAGENTA
- Palpite: 46, 43, 36
Peixes
Ouça sua intuição e seja flexível para acolher mudanças surpresas no trabalho. Seu esforço pode se converter em lucro! Amor?
A química estará em alta, mas cuidado com as divergências. Momentos intensos te esperam na paquera.
- Cor: AZUL
- Palpite: 27, 39, 12
