Horóscopo 26/08: Ótimo dia para colocar planos em prática no trabalho, lidar com pessoas e projetos criativos

Boas vibrações financeiras. Momento ideal para novos acordos e encontrar novas fontes de renda, mas fique atento aos gastos à noite

Por Aisha Vitória Publicado em 25/08/2025 às 15:38
Horóscopo de terça-feira
Horóscopo de terça-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

Atenção ao relacionamento e diálogos hoje! O ambiente ficará mais leve, te dando charme e uma dose extra de sorte na comunicação.

Cuidado com alguém do passado à noite e eventos de ciúmes, mas nada que atrapalhe momentos felizes com seu amor!

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 32, 59, 60

Touro

Acreditando em um dia produtivo no trabalho, mantenha o foco para ter recompensas. A tarde é ideal para resolver assuntos familiares!

Amor em segundo plano, mas não deixe a rotina atrapalhar o romance. Priorize-se sempre!

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 51, 14, 59

Gêmeos

A sorte está do seu lado hoje! Ótimo dia para colocar planos em prática no trabalho, lidar com pessoas e projetos criativos.

A tarde será produtiva com habilidades de persuasão afiadas. Na paquera, um bom papo é o segredo, e, no romance, o ciúme não vai atrapalhar.

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 40, 14, 58

Câncer

As estrelas indicam um dia animado com a família, mas exigirá diplomacia à noite. No trabalho, seja responsável e fique atento a oportunidades de avanço e lucro extra.

Um amor antigo pode ressurgir, cuidado na paquera. Relaxe em casa com seu amado, controlando o ciúme.

  • Cor: VERMELHO
  • Palpite: 03, 37, 12

Leão

Seja comunicativo e use seu lado persuasivo para avançar em direção aos seus sonhos. Mas lembre-se: a moderação na palavra é a chave. Na vida amorosa, sair da rotina promete momentos felizes. E se estiver solteiro, um novo amor está a caminho!

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 09, 10, 36

Virgem

Boas vibrações financeiras. Momento ideal para novos acordos e encontrar novas fontes de renda, mas fique atento aos gastos à noite!

No amor, controle a possessividade e confie mais. Talvez um flerte discreto esteja a caminho!

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 11, 38, 47

Libra

Inicie o dia com energia extra para resolver tarefas e assuntos pessoais. Invista seu tempo em conhecimento e laços pessoais. Use sua diplomacia para evitar conflitos durante a noite. No amor, mantenha a estabilidade mesmo diante de cobranças.

  • Cor: MARROM
  • Palpite: 53, 44, 17

Escorpião

Confie na sua intuição! Os astros brilham no trabalho. À noite, exerça cautela para evitar desgastes. No romance, procure leveza. Se precisar, peça sossego ao seu par.

  • Cor: ROSA
  • Palpite: 02, 09, 47

Sagitário

Terça-feira cheia de positividade e boas companhias! As oportunidades podem surgir no trabalho através do desejo de aprender e inovar.

À noite, cuidado com possíveis atritos. No amor, quem está de olho em alguém de fora, tem grandes chances de sucesso!

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 33, 06, 24

Capricórnio

Dia produtivo, com disposição extra para projetos de trabalho e possíveis boas notícias para quem está em busca de emprego.

Cuide da saúde, reavaliando hábitos. No romance, mesmo com desafios na noite, sua sensualidade pode brilhar.

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 36, 11, 18

Aquário

As estrelas favorecem o otimismo e trabalho em equipe hoje! Excelente oportunidade para socializar, criar parcerias e fortalecer as relações.

No amor, expanda seus horizontes e aproveite as boas energias para um novo romance.

  • Cor: MAGENTA
  • Palpite: 46, 43, 36

Peixes

Ouça sua intuição e seja flexível para acolher mudanças surpresas no trabalho. Seu esforço pode se converter em lucro! Amor?

A química estará em alta, mas cuidado com as divergências. Momentos intensos te esperam na paquera.

  • Cor: AZUL
  • Palpite: 27, 39, 12

