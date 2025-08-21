fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 22/08: Sextou com estilo! Use seu carisma no trabalho e se destaque

Seu foco está em alta hoje, facilitando atividades rotineiras e até mesmo desafios familiares. Prepare-se para uma tarde cheia de sorte

Por Aisha Vitória Publicado em 21/08/2025 às 15:13
Horóscopo de sexta-feira
Horóscopo de sexta-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

Sextou com estilo! Use seu carisma no trabalho e se destaque. O Sol em Virgem traz foco para objetivos concretos, mas cuide da sua saúde.

Seu charme está em alta, perfeito para conquistar aquele crush ou curtir momentos especiais com quem ama.

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 04, 40, 22

Touro

Seu foco está em alta hoje, facilitando atividades rotineiras e até mesmo desafios familiares. Prepare-se para uma tarde cheia de criatividade, boas ideias e um pouquinho de sorte! E o amor? Ah, prepare-se para arrasar na conquista, romantismo no ar!

  • Cor: VERMELHO
  • Palpite: 21, 01, 46

Gêmeos

Comunicação em alta! Use sua versatilidade e raciocínio rápido para impressionar no trabalho. Olhe ao redor, uma paquera surpresa pode animar o dia. O romance segue descontraído, aproveite!

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 33, 08, 44

Câncer

Hora de focar nas finanças! Defina metas ousadas e recupere o controle das contas. Com o Sol brilhando em Virgem, sua comunicação será positiva e eficaz, beneficiando trabalhos e laços emocionais.

Aproveite e brilhe na paquera ou desfrute de momentos leves com a pessoa amada.

  • Cor: CREME
  • Palpite: 35, 32, 23

Leão

Inicie seu dia com confiança para enfrentar os desafios do trabalho e pessoais. A tarde trará boas novidades para seu bolso com a entrada do Sol em Virgem, ótimo para suas finanças!

No amor, controle o ciúme e seja autêntico.

  • Cor: MAGENTA
  • Palpite: 30, 48, 09

Virgem

A intuição está em alta hoje! Use-a para descobrir coisas e lidar com os outros. Com a entrada do Sol em Virgem, sua confiança será ampliada.

Astral perfeito para ir atrás de seus interesses e dar o primeiro passo no amor. Sem medo, seu encanto vai aliviar qualquer insegurança no romance.

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 03, 28, 21

Libra

Aproveite o dia para interagir nas redes sociais e se reunir com amigos. É hora de encarar novos projetos profissionais desafiadores.

Fique atento à cautela necessária mais tarde e abra-se para encontrar o amor entre os amigos. Romance está tranquilo por aqui.

  • Cor: SALMÃO
  • Palpite: 36, 34, 43

Escorpião

Hoje seu ímpeto profissional brilha enquanto você luta para alcançar seus objetivos. Esteja atento às oportunidades de crescimento!

As energias positivas do Sol em Virgem favorecem as amizades, enquanto os solteiros exploram possíveis romances. A noite promete amor e conexão íntima.

  • Cor: CEREJA
  • Palpite: 52, 25, 46

Sagitário

Boas energias nos estudos e interações hoje. Seu otimismo está em alta e contatos inesperados podem surgir. Com o Sol em Virgem, seu lado profissional se fortalece.

Foque em projetos ambiciosos e mantenha a leveza nos planos de amor à distância.

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 15, 33, 35

Capricórnio

Aproveite a vibe de mudanças, finalize pendências e não tenha medo de abandonar projetos sem resultados.

O dia favorece estudos, viagens e promete um astral mais leve à tarde. No amor, use sua sensualidade para aquecer o relacionamento.

  • Cor: ROXO
  • Palpite: 21, 57, 36

Aquário

Hoje a harmonia toma conta, com parcerias e interações em alta. Mudanças positivas estão a caminho na vida profissional e pessoal.

Mostre seu charme na vida amorosa. O dia é de boas vibrações, aproveite!

  • Cor: AZUL
  • Palpite: 48, 39, 36

Peixes

Vem aí muita disposição para finalizar a semana e adiantar tarefas! Coloque a saúde em primeiro lugar e aproveite a chegada do Sol em Virgem que traz vibes incríveis para os relacionamentos.

Perfeito para curtir com pessoas queridas ou até iniciar um novo amor.

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 45, 48, 36

