Cultura | Notícia

Horóscopo, 17/08: esteja pronto para um novo capítulo

Domingo animado em vista com a Lua geminiana fortalecendo seu lado extrovertido e sociável. Confira a previsão para o seu signo neste domingo

Por JC Publicado em 16/08/2025 às 18:08
Horóscopo
Horóscopo - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

Domingo animado em vista com a Lua geminiana fortalecendo seu lado extrovertido e sociável. Excelente oportunidade para fortalecer laços com amigos e vizinhos e ótimas ideias para eventos lhe vierem à mente. Não se esqueça do seu amor, pois a lua promete perfeita sintonia no romance.

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 40, 42, 22

Touro

Aproveite o domingão tranquilo para explorar seu instinto comercial! As transações estão favorecidas. O sentimento de segurança e estabilidade deve aumentar nos relacionamentos, mas cuidado para não sufocar o amor com excesso de apego. Conexão sem possessividade é a chave do dia!

Cor: PRETO Palpite: 17, 24, 06

Gêmeos

Neste domingo, sua simpatia e comunicação brilham, atraindo pessoas facilmente. Se prepare para muitas notificações e convites para diversão! Caso esteja de olho em alguém, é uma ótima oportunidade para se aproximar e conquistar. No amor, harmonia e proteção são certas.

Cor: AMARELO-OURO Palpite: 57, 46, 10

Câncer

Domingo tranquilo, perfeito para relaxar e fazer o que gosta no seu cantinho favorito. Se precisar impulsionar seus ganhos, aproveite este dia para investir nas suas habilidades. Paqueras podem ser lentas, mas o amor brilha no conforto a dois.

Cor: CREME Palpite: 35, 23, 15

Leão

Domingo favorável! Aproveite o dia para procurar companhia dos seus amigos e talvez até começar uma relação intensa. Na vida amorosa, tudo fica mais animado e seus sonhos podem virar realidade!

Cor: VIOLETA Palpite: 18, 12, 48

Virgem

Grande dia para focar na carreira! Aproveite oportunidades e amplie seus ganhos, explorando seus talentos ao máximo. Seu carisma estará em alta, atraindo admiradores.

Cor: ROSA Palpite: 51, 04, 40

Libra

Domingo promissor, libriano! Mudanças sonhadas se tornam mais fáceis e a Lua em Gêmeos garante momentos agradáveis. Atividades e passeios em boa companhia são favorecidos. Excelente dia para ampliar horizontes, fazer amizades e atrair novos contatos! Se está solteiro, prepare-se para conhecer alguém especial.

Cor: CINZA Palpite: 13, 49, 40

Escorpião

Domingo tranquilo à vista, perfeito para se aprofundar em seus interesses. Aproveite sua intuição afiada para lucrar e tomar decisões informadas em negociações. Nas relações pessoais, a confiança é tudo! Paixões podem ficar mais vibrantes.

Cor: AZUL Palpite: 45, 48, 03

Sagitário

O dia promete ser agradável e recheado de sucesso. Esteja receptivo para atrair boas companhias e desfrute de novos contatos. Seja ousado em suas interações com o crush e encontre sintonia no romance. Uma conquista gloriosa te espera!

Cor: AMARELO Palpite: 21, 57, 18

Capricórnio

Domingo relaxante à vista! Recarregue as energias e prepare-se para oportunidades promissoras que podem surgir em empregos extras. Na relação amorosa, a cooperação e
busca de interesses comuns serão os destaque. Um dia produtivo mesmo na folga!

Cor: PINK Palpite: 59, 04, 40

Aquário

Seu brilho está em alta hoje! Expectativa de sorte financeira e alegria no convívio com os queridos. Destaque em tudo que fizer com estilo criativo e descolado. E na paixão? Use seu charme para atrair quem deseja.

Cor: DOURADO Palpite: 19, 37, 57

Peixes

Prepare-se para um domingo tranquilo, cuidando do lar e aproveitando a companhia dos mais próximos. Busque ajuda se precisar e aproveite o clima carinhoso no ar. No amor, deixe a nostalgia no passado e esteja pronto para um novo capítulo!

Cor: LILÁS Palpite: 33, 32, 23

