'Colocar no centro quem foi jogado pros cantos': a nova exposição de Max Motta no Recife

Após um hiato de dois anos, o artista pernambucano Max Motta inaugura, neste sábado (16), a sétima edição de sua aclamada exposição "A Cara do Brasil".
Com o subtítulo "Sal e Sol", a mostra ocupará um casarão histórico no bairro da Boa Vista, no Recife, com mais de 60 obras que propõem uma reflexão sobre identidade, resistência e brasilidade. A entrada é gratuita.
A exposição é uma resposta direta à falta de representatividade do povo brasileiro na arte. "Criei ‘A Cara do Brasil’ porque sentia falta de me ver, de ver meu povo. A gente cresceu achando que o Brasil bonito era o que parecia ‘de fora’", afirma Max Motta. "Essa exposição é sobre colocar no centro quem sempre foi jogado pros cantos. É um grito, mas também é um abraço".
O que ver na exposição
A mostra é uma experiência multissensorial, dividida em cinco espaços temáticos. Um dos destaques é uma releitura da "Pietà" de Michelangelo, onde a Virgem Maria e Jesus são substituídos por uma mãe negra segurando seu filho morto, com o sangue formando o mapa do Brasil.
A exposição também celebra a cultura popular e a identidade nordestina. O salão principal, "Sal e Sol", exalta a praia e a beleza dos corpos negros. O artista também mergulha no interior do país, retratando feiras populares, e faz uma homenagem à cultura local com uma trilogia de pinturas inspirada na canção "Dorival", da banda pernambucana Academia da Berlinda.
O evento, que vai até 15 de novembro, também contará com uma programação paralela de oficinas, visitas guiadas e outras atividades. Todas as obras expostas estarão à venda.
Serviço
Exposição "A Cara do Brasil 7 – Sal e Sol", de Max Motta
Abertura: Sábado, 16 de agosto de 2025, das 14h às 20h
Visitação: Até 15 de novembro, de segunda a sábado, das 10h às 17h
Onde: Instituto Ploeg (Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista, Recife)