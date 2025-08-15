fechar
Cultura | Notícia

'Colocar no centro quem foi jogado pros cantos': a nova exposição de Max Motta no Recife

Sétima edição de "A Cara do Brasil" abre neste sábado em um casarão na Boa Vista, com mais de 60 obras, instalações interativas e entrada gratuita

Por Túlio Feitosa Publicado em 15/08/2025 às 19:25
Sétima edição de "A Cara do Brasil", do artista Max Motta, abre neste sábado (16) em um casarão na Boa Vista, com mais de 60 obras
Sétima edição de "A Cara do Brasil", do artista Max Motta, abre neste sábado (16) em um casarão na Boa Vista, com mais de 60 obras - Hélia Scheppa

Clique aqui e escute a matéria

Após um hiato de dois anos, o artista pernambucano Max Motta inaugura, neste sábado (16), a sétima edição de sua aclamada exposição "A Cara do Brasil".

Com o subtítulo "Sal e Sol", a mostra ocupará um casarão histórico no bairro da Boa Vista, no Recife, com mais de 60 obras que propõem uma reflexão sobre identidade, resistência e brasilidade. A entrada é gratuita.

A exposição é uma resposta direta à falta de representatividade do povo brasileiro na arte. "Criei ‘A Cara do Brasil’ porque sentia falta de me ver, de ver meu povo. A gente cresceu achando que o Brasil bonito era o que parecia ‘de fora’", afirma Max Motta. "Essa exposição é sobre colocar no centro quem sempre foi jogado pros cantos. É um grito, mas também é um abraço".

Hélia Scheppa
Sétima edição de "A Cara do Brasil", do artista Max Motta, abre neste sábado (16) em um casarão na Boa Vista, com mais de 60 obras - Hélia Scheppa
Hélia Scheppa
Sétima edição de "A Cara do Brasil", do artista Max Motta, abre neste sábado (16) em um casarão na Boa Vista, com mais de 60 obras - Hélia Scheppa
Hélia Scheppa
Sétima edição de "A Cara do Brasil", do artista Max Motta, abre neste sábado (16) em um casarão na Boa Vista, com mais de 60 obras - Hélia Scheppa
Hélia Scheppa
Sétima edição de "A Cara do Brasil", do artista Max Motta, abre neste sábado (16) em um casarão na Boa Vista, com mais de 60 obras - Hélia Scheppa
Hélia Scheppa
Sétima edição de "A Cara do Brasil", do artista Max Motta, abre neste sábado (16) em um casarão na Boa Vista, com mais de 60 obras - Hélia Scheppa
Hélia Scheppa
Sétima edição de "A Cara do Brasil", do artista Max Motta, abre neste sábado (16) em um casarão na Boa Vista, com mais de 60 obras - Hélia Scheppa
Hélia Scheppa
Sétima edição de "A Cara do Brasil", do artista Max Motta, abre neste sábado (16) em um casarão na Boa Vista, com mais de 60 obras - Hélia Scheppa
Hélia Scheppa
Sétima edição de "A Cara do Brasil", do artista Max Motta, abre neste sábado (16) em um casarão na Boa Vista, com mais de 60 obras - Hélia Scheppa

O que ver na exposição

A mostra é uma experiência multissensorial, dividida em cinco espaços temáticos. Um dos destaques é uma releitura da "Pietà" de Michelangelo, onde a Virgem Maria e Jesus são substituídos por uma mãe negra segurando seu filho morto, com o sangue formando o mapa do Brasil.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A exposição também celebra a cultura popular e a identidade nordestina. O salão principal, "Sal e Sol", exalta a praia e a beleza dos corpos negros. O artista também mergulha no interior do país, retratando feiras populares, e faz uma homenagem à cultura local com uma trilogia de pinturas inspirada na canção "Dorival", da banda pernambucana Academia da Berlinda.

O evento, que vai até 15 de novembro, também contará com uma programação paralela de oficinas, visitas guiadas e outras atividades. Todas as obras expostas estarão à venda.

Hélia Scheppa
Sétima edição de "A Cara do Brasil", do artista Max Motta, abre neste sábado (16) em um casarão na Boa Vista, com mais de 60 obras - Hélia Scheppa

Serviço

  • Exposição "A Cara do Brasil 7 – Sal e Sol", de Max Motta
  • Abertura: Sábado, 16 de agosto de 2025, das 14h às 20h
  • Visitação: Até 15 de novembro, de segunda a sábado, das 10h às 17h
  • Onde: Instituto Ploeg (Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista, Recife)
  • Entrada: Gratuita

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Hannah Cabral desembarca de Los Angeles no Recife para palestra no Conservatório Pernambucano de Música
PALESTRA

Hannah Cabral desembarca de Los Angeles no Recife para palestra no Conservatório Pernambucano de Música
Projeto recebe inscrições para formação gratuita de orquestra em comunidades do Recife
MÚSICA

Projeto recebe inscrições para formação gratuita de orquestra em comunidades do Recife

Compartilhe

Tags