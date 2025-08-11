Orquestra Sinfônica do Recife apresenta concertos gratuitos nestas terça (12) e quarta (13)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com regência do maestro Lanfranco Marcelletti Jr, os concertos contarão com a participação dos solistas Cícero Júnior e Clóvis Pereira Filho

A Orquestra Sinfônica do Recife apresenta dois concertos gratuitos, no Teatro de Santa Isabel, no Centro do Recife, nesta terça e quarta-feira (12 e 13), respectivamente. As apresentações terão início às 20h.

Integrando a temporada 2025 de um dos mais antigos conjuntos orquestrais em atividade ininterrupta do País, que acaba de completar 95 anos, as apresentações terão ingressos disponibilizados pela internet e presencialmente.

A distribuição virtual ocorre no dia de cada concerto, a partir das 10h, pelo site. Na bilheteria de Santa Isabel, os ingressos serão distribuídos a partir das 19h, nas duas datas.

Solistas

Orquestra Sinfônica do Recife durante concerto - MARCOS PASTICH/ARQUIVO PCR

Com regência do maestro titular da Orquestra, Lanfranco Marcelletti Jr., os concertos contarão com a participação dos solistas Cícero Júnior e Clóvis Pereira Filho, ambos integrantes da Sinfônica.

O programa será composto por duas peças: "Concerto para Viola em Ré", do compositor alemão Hoffmeister, e a célebre "Sheherazade", do compositor russo Rimsky-Korsakov, composta em 1888, inspirada na coleção de histórias e contos populares do Oriente Médio "As Mil e Uma Noites".

SERVIÇO

Temporada 2025 de concertos gratuitos da Orquestra Sinfônica do Recife

Quanto: nesta terça (12) e quarta (13), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, Bairro de Santo Antônio)

Quanto: ingressos distribuídos pela internet e na bilheteria do teatro