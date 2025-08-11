fechar
Cultura | Notícia

Orquestra Sinfônica do Recife apresenta concertos gratuitos nestas terça (12) e quarta (13)

Com regência do maestro Lanfranco Marcelletti Jr, os concertos contarão com a participação dos solistas Cícero Júnior e Clóvis Pereira Filho

Por Emannuel Bento Publicado em 11/08/2025 às 16:37
Orquestra Sinfônica do Recife
Orquestra Sinfônica do Recife - MARCOS PASTICH/PCR

Orquestra Sinfônica do Recife apresenta dois concertos gratuitos, no Teatro de Santa Isabel, no Centro do Recife, nesta terça e quarta-feira (12 e 13), respectivamente. As apresentações terão início às 20h.

Integrando a temporada 2025 de um dos mais antigos conjuntos orquestrais em atividade ininterrupta do País, que acaba de completar 95 anos, as apresentações terão ingressos disponibilizados pela internet e presencialmente.

A distribuição virtual ocorre no dia de cada concerto, a partir das 10h, pelo site. Na bilheteria de Santa Isabel, os ingressos serão distribuídos a partir das 19h, nas duas datas.

Solistas

MARCOS PASTICH/ARQUIVO PCR
Orquestra Sinfônica do Recife durante concerto - MARCOS PASTICH/ARQUIVO PCR

Com regência do maestro titular da Orquestra, Lanfranco Marcelletti Jr., os concertos contarão com a participação dos solistas Cícero Júnior e Clóvis Pereira Filho, ambos integrantes da Sinfônica.

O programa será composto por duas peças: "Concerto para Viola em Ré", do compositor alemão Hoffmeister, e a célebre "Sheherazade", do compositor russo Rimsky-Korsakov, composta em 1888, inspirada na coleção de histórias e contos populares do Oriente Médio "As Mil e Uma Noites".

SERVIÇO
Temporada 2025 de concertos gratuitos da Orquestra Sinfônica do Recife
Quanto: nesta terça (12) e quarta (13), às 20h
Onde: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, Bairro de Santo Antônio)
Quanto: ingressos distribuídos pela internet e na bilheteria do teatro

