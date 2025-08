FIG 2025 movimentou R$ 200 milhões, diz Prefeitura de Garanhuns; confira o balanço

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com o tema "Tradição Viva, Cultura em Movimento", a 33ª edição do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) teve um impacto econômico estimado em R$ 200 milhões, segundo a Prefeitura do município.

Pelo segundo ano consecutivo, o evento foi realizado sem o Governo do Estado.

Ainda de acordo com a gestão municipal, o festival, que durou 18 dias, atraiu cerca de 2 milhões de pessoas. A rede hoteleira da cidade registrou uma taxa de ocupação superior a 90%.

A Praça Mestre Dominguinhos, principal polo da festa, chegou a reunir um público de até 80 mil pessoas em algumas noites.

Turismo

Dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Orçamento, que realizou uma pesquisa com turistas de 18 estados brasileiros e de dois países, apontam que 90,6% dos entrevistados ficaram satisfeitos com o evento, aprovando a edição de 2025 do festival.

Imagem do público no Parque Euclides Dourado, durante o Festival de Inverno de Garanhuns - GARANHUNS/DIVULGAÇÃO

Entre os moradores de Garanhuns, o FIG foi avaliado como excelente (37,1%), bom (49,4%), regular (12,4%) e ruim (1,1%). Já os turistas classificaram o festival como excelente (54,5%), bom (38,7%), regular (6,1%) e ruim (0,7%).

Do total de turistas, 59,4% afirmaram que permaneceriam mais de três dias na cidade, com 15,5% relatando gastos diários superiores a R$ 500. Outros 30,8% disseram estar dispostos a gastar entre R$ 200 e R$ 500 por dia durante o evento.

Com a intensa movimentação, bares e restaurantes tiveram um aumento de 30% a 40% no faturamento. O comércio em geral também registrou crescimento nas vendas, com incremento de aproximadamente 15%.

Atrações para 2026

O FIG 2025 se despediu do público com o anúncio de 15 atrações confirmadas para a edição do próximo ano.

Estão na lista: Raphaela Santos, Anderson Neiff, Jota Quest, Belo, Hungria, Wesley Safadão, Roupa Nova, Ferrugem, Filipe Ret, Anavitória, Biquíni, Delacruz, Claudia Leitte, Luiza Possi e Cheiro de Amor.

O cantor Tarcísio do Acordeon, previamente anunciado, também está confirmado na programação de 2026.

A edição deste ano homenageou o xilogravurista pernambucano J. Borges. A identidade visual do festival foi desenvolvida por seu filho, Bacaro Borges. Nascido em 1935, em Bezerros (PE), J. Borges é um dos artistas populares mais renomados do país e um dos precursores da xilogravura brasileira.

