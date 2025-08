"Brincar e imaginar": Espetáculo de Maria Clara & JP chega ao Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Chega ao Recife o espetáculo "Brincar e Imaginar", dos irmãos Maria Clara & JP. Com show marcado para 30 de agosto no Teatro RioMar, a apresentação ao vivo reúne músicas de sucesso, personagens do canal no YouTube e promete uma tarde de interação, diversão e memória afetiva para crianças e famílias.

Música, fantasia e personagens ganham vida no palco

Com mais de 45 milhões de inscritos no YouTube, Maria Clara & JP são um dos maiores sucessos infantis do Brasil. No palco, bonecos oficiais da dupla conduzem a plateia por uma jornada musical com canções como "O Chão é Lava", "Ser Criança É" e "A História do Homem Biscoito".

O espetáculo tem duração de 60 minutos e traz coreografias, cenários coloridos e momentos interativos para o público. A proposta é transportar as crianças para um ambiente lúdico, reforçando o vínculo emocional que muitos já criaram com os personagens pela internet.

A apresentação conta, ainda, com um grupo de dançarinos composto por b-boys, b-girls e acrobatas.

"Brincar e imaginar" no Recife

Data: 30 de agosto

30 de agosto Horário: a confirmar

a confirmar Local: Teatro RioMar

Teatro RioMar Duração: 60 minutos

60 minutos Classificação etária: Livre

