Cineasta pernambucana Dea Ferraz transforma filme em livro e reflete sobre a crise da imagem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com sessões de lançamento em três cidades, livro traz relatos do processo criativo do filme 'Agora' e reflexões da autora sobre arte e imagem

Clique aqui e escute a matéria

Com mais de duas décadas de trajetória, a cineasta pernambucana Dea Ferraz tem construído uma obra que concilia criação artística, experimentação e pesquisa no cinema. Dessa vez, ela amplia esses caminhos com o lançamento do livro Agora, publicado pela editora Vacatussa.

Na obra, Dea explora os processos de investigação e criação do filme homônimo, lançado em 2020 - e que também serviu de base para sua dissertação de mestrado.

O livro será lançado em sessões especiais por cidades de Pernambuco a partir desta segunda-feira (4), no Recife, com eventos no Cinema da UFPE e, no dia 9 de agosto, no Cinema São Luiz. Em seguida, a itinerância passa por Garanhuns (dia 14, no Cine Jardim) e se encerra em Caruaru (dia 15, na Cultural Livraria & Cafeteria).

O filme

O longa "Agora", premiado no festival Olhar de Cinema de Curitiba em 2020, propõe uma investigação sobre corpo, imagem, arte e performance. Em uma caixa escura, artistas são convidados a improvisar a partir de uma provocação da diretora:

"Me diga, com o seu corpo, como você está se sentindo, pisando nesse chão que é aqui, que é agora, mas que é também o chão de um país, que carrega uma história coletiva.”

Hiperexposição e crise da imagem

O projeto nasceu de inquietações sobre o esvaziamento da imagem frente à sua hiperexposição, uma sensação intensificada para a cineasta após as eleições presidenciais de 2018.

"Acho que foi naquele momento que senti no corpo a violência dessa superexposição. A quantidade de vídeos e imagens que nos invadiam diariamente - muitas delas fake news - me levou a uma crise sobre a produção de imagens. Passei a me perguntar: o que as imagens estão fazendo conosco?", relata.

Cineasta Dea Ferraz - DIVULGAÇÃO

Ela continua: "Qual a potência das imagens? Como recuperar seu poder de despertar nossos corpos, nosso estar-no-mundo, em vez do anestesiamento que elas têm causado? Como resgatar sua força poética? É daí que nasce o Agora e, por consequência, neste livro onde tento lidar com essas questões, mais abrindo perguntas do que oferecendo respostas. Abrindo caminhos para o sentir”, conclui.

O livro conta com edição e projeto gráfico de Thiago Côrrea de Melo, apresentação de Cristina Teixeira e arte de capa assinada pela artista visual Clara Moreira. A produção é de Pollyanna Melo, com incentivo da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), por meio do Funcultura Audiovisual.

SERVIÇO

Lançamento do livro Agora, de Dea Ferraz



RECIFE:

– Cinema da UFPE: 4/8 (segunda-feira), às 14h30

– Cinema São Luiz: 9/8 (sexta-feira), às 16h

GARANHUNS:

– Cine Jardim: 14/8 (quinta-feira), às 19h

CARUARU:

– Cultural Livraria & Cafeteria: 15/8 (sexta-feira), às 17h30

Quanto: Entrada gratuita | Livro à venda por R$ 30,00