Vanguart volta ao Recife com show acústico da turnê "Dois Cantos"

Apresentação acontece no dia 23 de agosto, no Teatro do IMIP, e marca o retorno da banda à capital pernambucana após sete anos

Após sete anos longe dos palcos recifenses, a banda brasileira de indie rock Vanguart retorna à capital pernambucana com a turnê “Dois Cantos”. O show acontece no dia 23 de agosto, às 19h, no Teatro do IMIP, e promete uma noite marcada pela emoção, poesia e proximidade com o público.

A turnê apresenta os grandes sucessos do grupo em versões acústicas e delicadas, destacando a força das letras e das melodias. Canções como “Semáforo”, “Meu Sol”, “Demorou pra Ser” e “Oceano Rubi” ganham novos arranjos, em um formato mais intimista, com violão, bandolim, piano, gaita e trompete.

O repertório da banda inclui composições em português, inglês e espanhol, o que reflete a diversidade musical do grupo. A proposta da turnê é valorizar a essência das músicas, aproximando a banda do público de forma sensível e direta.

“Sempre funcionou para nós esse formato mais despojado, onde as canções saltam à frente dos arranjos, com urgência”, explica o vocalista Hélio Flanders.

“A existência dessas músicas se confunde com a nossa própria, e sentir que o público as reverbera com tanta intensidade é de uma grandeza imensurável”, complementa Reginaldo Lincoln, que divide o palco com Flanders.

Ingressos

Os ingressos já estão à venda no Instagram @acenaprodu e na plataforma Sympla (clique aqui para comprar):

Plateia Solidário – R$ 80,00 (+ R$ 8,00 taxa) | em até 12x de R$ 9,10

Plateia Inteira – R$ 120,00 (+ R$ 12,00 taxa) | em até 12x de R$ 13,65

Plateia Meia-entrada – R$ 60,00 (+ R$ 6,00 taxa) | em até 12x de R$ 6,83

Balcão Solidário – R$ 70,00 (+ R$ 7,00 taxa) | em até 12x de R$ 7,96

As vendas seguem abertas até o dia do evento, 23 de agosto de 2025.

SERVIÇO

Vanguart – Turnê Dois Cantos

Data: 23 de agosto de 2025

Horário: 19h

Local: Teatro do IMIP

Endereço: Rua dos Coelhos, 300 – Boa Vista, Recife/PE

