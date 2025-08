Paula Toller leva show "Amorosa" ao Teatro Guararapes neste sábado (2)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Espetáculo celebra os mais de 40 anos de carreira da cantora com sucessos do Kid Abelha e da trajetória solo. Ingressos ainda estão à venda

Clique aqui e escute a matéria

Com mais de 40 anos de carreira e ícone do pop rock brasileiro, a cantora Paula Toller sobe ao palco do Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, neste sábado (2). Ela se apresenta com o show do audiovisual "Amorosa", espetáculo que celebra sua trajetória musical e que reúne sucessos desde os tempos da banda Kid Abelha.

A espetáculo, a partir das 20h30, promete ser vibrante e repleto de emoção. "O set-list é matador, um hit atrás do outro e algumas curiosidades, músicas que toco no violão, por exemplo. Mas, o que faz a maior diferença em qualquer show é sempre o entusiasmo do público, e Olinda é um lugar onde há entusiasmo de sobra", disse Paula Toller.

"Amorosa" tem produção e direção musical assinadas por Liminha, um dos nomes mais importantes da produção musical brasileira.

O cenário da turnê foi desenvolvido por Gringo Cardia, que traduz em imagens a alegria que marca a celebração de uma trajetória com mais de 10 milhões de discos, CDs e DVDs nas casas dos fãs do Kid Abelha e um trabalho solo que rendeu seis discos de ouro, um de platina e um de diamante, além de um repertório de incontáveis hits, como "Nada Sei", "Fixação", "Lágrimas e Chuva" e tantos outros.

Os ingressos para o show estão disponíveis em: https://cecontickets.com.br/paula-toller-turne-amorosa__2724.

Serviço - Amorosa

Data: sábado, 2 de agosto de 2025

Horário: 20h30

Onde: Teatro Guararapes | Centro de Convenções de Pernambuco