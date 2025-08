Homenagens a Naná Vasconcelos e Miró reúnem música, poesia e cinema no Bairro do Recife; confira a programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ações gratuitas no Muafro, no Bar Super 8 celebram o legado dos artistas com exposições, performances, roda de poesia e filmes

Naná Vasconcelos e Miró da Muribeca, dois grandes nomes da cultura pernambucana, nasceram, respectivamente, nos dias 2 e 6 de agosto.

Com isso, o Bar Super 8, o projeto Encontros do Cinema Pernambucano, e o Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (Muafro Recife) se juntaram para realizar uma programação gratuita com várias ações culturais, como performance musical, exposições, roda de poesia e exibição de filmes, para fazer uma grande festa de celebração em memória aos aniversariantes (in memoriam).

Naná

Neste sábado (2/08), quando Naná completaria 81 anos, o Muafro abre as portas logo cedo, às 13h, com duas exposições permanentes e uma sequência com apresentação musical, roda de poesia e sessão de obras audiovisuais.

"Reunir as artes visuais, a poesia, a música e o cinema para celebrar dois mestres da nossa cultura é também afirmar a força da memória como ponte entre gerações", afirma o gestor do museu, Auríbio Farias.

Exposição Muafro - Crédito: Catêrine Costa/ JC Imagem

Às 16h, Aishá Lourenço apresenta a performance Aishá toca Naná, misturando percussão tradicional e tecnologia. Às 17h, Felipe Santana conduz uma roda de poesia dedicada a Miró e, na sequência, às 18h, a sessão do Encontros do Cinema exibe obras sobre os dois artistas, com bate-papo entre realizadores e convidados.

Já as exposições em cartaz são "O homem com calos nas mãos não precisa de identidade", com máscaras e esculturas de Otávio Bahia; e "Entre continentes: olhares sobre arte e africanidades", composta por 44 peças que transitam entre África Ocidental, Central, do Sul e também Ásia. Ambas têm curadoria de Lúcia Helena Ramos.

Miró

No dia 6 de agosto, data de nascimento do poeta Miró da Muribeca, o Bar Super 8 promove uma sessão especial com poetas e amigos do artista.

A noite dá início à Semana do Alegrismo, movimento cultural criado para honrar a poética de Miró. "Miró participou de muitos filmes e cavamos fundo para apresentar obras pouco vistas e de grande relevância", disse Thor Neukranz.

Confira a programação:

Sábado (2 de agosto)

Muafro Recife

13h – Abertura das exposições

16h – Performance Aishá toca Naná (sala Naná Vasconcelos)

17h – Roda de poesia com Felipe Santana (sala Miró da Muribeca)

18h – Sessão Encontros do Cinema + bate-papo com realizadores

Quarta-feira (6 de agosto)

Bar Super 8

20h – Sessão especial - Miró

SERVIÇO

Homenagem a Naná Vasconcelos e Miró da Muribeca

Quando: sábado (2/08), a partir das 13h e quarta-feira (6/08), a partir das 20h

Onde: Bar Super 8 (R. Mamede Simões, 144 - Loja 11 - Santo Amaro, Recife)

Muafro (R. Mariz e Barros, 328 - Bairro do Recife)

Quanto: Gratuito