Thiago Lacerda recita poemas eróticos de Drummond em festival gratuito no Recife; confira programação

Pela primeira vez em formato itinerante, o Festival Recifense de Literatura A Letra e a Voz inicia sua 22ª edição nesta quarta-feira (30), com atividades distribuídas entre os teatros Apolo, Hermilo Borba Filho e Santa Isabel.

A programação também ocupará o Museu Murillo La Greca, os Compaz Ariano Suassuna e Dom Hélder Câmara, além da Livraria Jaqueira do Bairro do Recife.

Entre os destaques estão o ator Thiago Lacerda, que recitará poemas eróticos de Carlos Drummond de Andrade, e apresentações de Luna Vitrolira, Cátia de França, Juliano Holanda, Josildo Sá, Isadora Melo e Zé Manoel.

Você pode conferir a programação em lista no final da matéria. Os ingressos para cada espetáculo serão distribuídos nas bilheterias, uma hora antes de cada apresentação.

Homenagens a cineastas

Com o tema "A Letra e a Tela", a edição homenageia Katia Mesel, considerada a primeira cineasta de Pernambuco, com mais de 50 anos de carreira e cerca de 300 obras realizadas.

Também será celebrado o escritor e crítico Fernando Monteiro (in memoriam), diretor de documentários e curtas-metragens que representaram o Brasil em festivais internacionais de cinema.

Cineasta Katia Mesel é homenageada Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz - DIVULGAÇÃO

"Meu prazer em registrar nossa cidade e nossa cultura é muito impetuoso: chega a me atropelar. É muito especial ser celebrada na cidade que tanto celebro. Recife é um lugar de onde não arredo pé. Na minha obra, as duas coisas andam muito juntas. Tenho vários filmes inspirados em obras e autores literários", afirma Katia Mesel.

Um desses trabalhos, o documentário Recife de Dentro pra Fora - inspirado na obra de João Cabral de Melo Neto - será exibido em sessão única na terça-feira (5), às 14h30, na Livraria Jaqueira do Bairro do Recife. Após a exibição, haverá uma conversa com a homenageada, mediada por João Cintra.

Tributo a Frei Caneca

Recorte de 'Execução de Frei Caneca', de Murillo La Greca, da década de 1920 - REPRODUÇÃO

Na quinta-feira (31), às 18h, no Teatro de Santa Isabel, o festival celebrará os 200 anos da morte de Frei Caneca, líder e mártir da Revolução Pernambucana, com o lançamento do livro Confederação do Equador: a luta pela cidadania na construção do Brasil, organizado por George Cabral e Marcus Carvalho. A obra revisita a importância histórica da revolta sob diferentes perspectivas.

A programação continua às 20h, no mesmo local, com a apresentação do espetáculo O suplício de Frei Caneca, oratório dramático de Cláudio Aguiar, com direção de José Francisco Filho.

Confira a programação do 22º Festival Recifense de Literatura A Letra e a Voz:

DIA 30/07 (QUARTA-FEIRA)

No Museu Murillo La Greca

R. Leonardo Bezerra Cavalcante, 366 - Parnamirim

14h30 - Exposição de artes visuais:

“QUIJOTE - El Sueño del Sertão”

De Ima Montoya (Visita Guiada Especial)

15h - Batalha de poesia:

Batalha Cervantina

Com Adelaide, Jessicalen Conceição, Pato e Sofio

16h - Espetáculo poético-musical:

“Fabidonas - cura, recital e verso”

Com Fabidonas, Lurofelli e Charles Melo

DIA 31/07 (QUINTA-FEIRA)

No Teatro de Santa Isabel

Praça da República, S/N - Santo Antônio

18h - Lançamento do livro:

“Confederação do Equador: a luta pela cidadania na construção do Brasil”

Com George Cabral e Marcus Carvalho

20h - Espetáculo Teatral: *

“O Suplício de Frei Caneca”

Oratório dramático de Cláudio Aguiar, com encenação de José Francisco Filho

DIA 01/08 (SEXTA-FEIRA)

No Teatro de Santa Isabel

Praça da República, S/N - Santo Antônio

19h - Abertura e entrega de homenagens

19h15 - Espetáculo poético-musical: *

“Em Nome da Liberdade”

Com Luna Vitrolira

20h - Espetáculo musical: *

“No Rastro de Catarina”

Com Cátia de França e participação especial de Juliano Holanda

DIA 02/08 (SÁBADO)

Nos teatros Apolo e Hermilo Borba Filho

Avenida Cais do Apolo e Rua do Apolo, Bairro do Recife

15h - Espetáculo Infantil (Teatro Hermilo): *

“Evaristo, A Cutia”

Do Cutia Coletivo

16h - Mesa de Debate (Teatro Apolo):

Diversibilidade: Vozes Plurais

Com Braynner de Carvalho, Kadu Tapuyá, Dada Galvão Cartaxo e mediação de Pedro Izidio

17h30 - Mesa de Debate (Teatro Hermilo):

A Letra e A Tela: interface entre Literatura e Audiovisual

Com Katia Mesel, Tuca Siqueira e mediação de João Roberto Cintra

19h - Espetáculo poético-musical (Teatro Apolo): *

“Versos na Latada - O Canto Contado de Josildo Sá”

DIA 03/08 (DOMINGO)

No Teatro de Santa Isabel

Praça da República, S/N - Santo Antônio)

10h - Crabolando Feira Criativa

10h - Visitação guiada gratuita no Teatro de Santa Isabel

10h30 - Contação de História (no jardim do teatro):

“A Flor e A Luz”

Com Andreza Maria Mello de Oliveira Caneca

11h - Contação de História (no jardim do teatro):

“Òmodé - A Criança em Você”

Com Raissa Conceição

15h - Mesa de Debate (Salão Nobre):

As histórias que contamos agora: representações de um Nordeste fantástico para o Brasil

Com Lucas Santana, Fernanda Castro e mediação de Apolo Andrade

17h - Espetáculo teatral: *

“O Amor Natural - Leitura dos poemas Eróticos de Carlos Drummond de Andrade”

Com Thiago Lacerda

19h - Espetáculo musical: *

“Capiba Caymmi - Isadora Melo e Zé Manoel”

DIA 05/08 (TERÇA-FEIRA)

Na Livraria Jaqueira

R. Madre de Deus, 110, Bairro do Recife

14h30 - Exibição comentada do documentário

“Recife de Dentro Pra Fora”

Com Katia Mesel e mediação de João Cintra

DIA 06/08 (QUARTA-FEIRA)

No Compaz Dom Hélder Câmara

R. Lourenço de Sá, 140 - Ilha Joana Bezerra

15h - Contação de História:

“Galopinho, o cavalinho que virou Unicórnio”

Com Família Galopinho

No Compaz Ariano Suassuna

Av. Gen. San Martin, 1208 - Cordeiro

16h - Espetáculo teatral:

“Tem aranhas no meu quarto”

Com Malu Neves