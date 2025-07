Grupo Vida oferece oficinas artísticas de férias para jovens e adultos no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Centro de Artes Grupo Vida (CAGV) promove uma série de oficinas a partir desta segunda-feira (14) até o dia 23 de julho, no bairro da Madalena, no Recife.

Um dos objetivos é trazer mais interação entre o público infanto-juvenil, deixando as telas um pouco de lado e curtindo brincadeiras e atividades.

Serão experiências criativas, intensivas e inesquecíveis voltadas para adolescentes, jovens e adultos com idades a partir de 10 anos, que desejam explorar suas habilidades artísticas em diferentes áreas do universo cênico.

Oficinas

São oficinas rápidas, mas com bastante conteúdo, pensadas para desenvolver talentos, estimular a criatividade e ampliar os horizontes de quem ama a arte. Entre as opções das formações estão:

TV & Cinema;

RPG Teatral;

Voz Animada (dublagem)

Bora Vibrar (líder de torcida);

As aulas serão ministradas por uma equipe de profissionais experientes e apaixonados pelo universo artístico que vão trabalhar a partir de uma abordagem pedagógica personalizada para assegurar um aprendizado significativo e envolvente.

“A ideia é que alunos e famílias descubram o poder da arte e percebam que ela pode ser um caminho para o crescimento pessoal e para a construção de uma comunidade mais unida e criativa”, aponta a diretora do Centro de Artes Grupo Vida Recife, Rita Vieira.

As inscrições podem ser realizadas através do instagram ou whatsapp do grupo, e também presencialmente, na secretaria do local.

PROGRAMAÇÃO DAS OFICINAS DE FÉRIAS:

TV & CINEMA

Será abordado interpretação para a TV e o cinema, presença cênica em frente às câmeras, linguagem cinematográfica e gravação de cenas reais com orientação profissional. Ideal para quem sonha com o set de filmagem e quer dar os primeiros passos (ou se aprofundar) no universo do audiovisual.

De 14 a 17 de julho – das 14h às 17h

RPG TEATRAL

O RPG Teatral convida os participantes a criar personagens, tomar decisões em grupo e viver uma narrativa envolvente com regras dramatúrgicas e muita criatividade. Uma jornada coletiva onde o teatro e a imaginação conduzem tudo — com risadas, desafios e reviravoltas.

Dias 18 e 19 de julho – das 14h às 17h

VOZ ANIMADA (DUBLAGEM)

Neste curso especial, vamos explorar técnicas de interpretação vocal e dublagem, trabalhar ritmo, entonação, sincronia e experimentar dar vida a personagens famosos em estúdio. Uma experiência leve, divertida e cheia de aprendizado vocal e expressivo.

Dia 22 de julho – das 14h às 17h

BORA VIBRAR - LÍDER DE TORCIDA

Uma aula potente e animada inspirada no universo das líderes de torcida! Vamos trabalhar expressão corporal, coreografias enérgicas, coordenação e espírito de equipe — tudo com muita música, movimentos marcantes e empoderamento. Ideal para quem quer mexer o corpo, se expressar e brilhar!

Dia 23 de julho – das 14h às 17h

SERVIÇO:

Cursos de Férias do Centro de Artes Grupo Vida Recife (CAGV)

Datas: 14 a 23 de julho

Endereço: Rua Real da Torre, 464 – Madalena, Recife, PE

