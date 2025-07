FIG 2025: "Rua Rosa" é reaberta após negociação entre Prefeitura de Garanhuns e movimento LGBTQIAPN+

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Prefeito Sivaldo Albino compareceu presencialmente à discussão sobre o tema; trecho foi reaberto, mas banheiros químicos ainda permanecem no local

Após intensas mobilizações na internet e uma tarde de diálogos com a Prefeitura de Garanhuns, a Associação Mil Cores da Resistência comemorou, ainda na tarde da quinta-feira (10), a reabertura da “Rua Rosa” durante o Festival de Inverno de Garanhuns (FIG).

Grupos temiam apagamento de espaço sociocultural

O movimento reivindicava a reabertura da Rua da Prosperidade, popularmente conhecida como “Rua Rosa”, interditada pela prefeitura para a instalação de banheiros químicos de uso no Festival de Inverno de Garanhuns (FIG).

Tradicional ponto de encontro da comunidade LGBTQIAPN+, o trecho é, ainda, uma via alternativa de acesso ao polo principal do evento, além de abrigar comerciantes sazonais que instalam-se ali para atender ao público frequentador.

Prefeitura de Garanhuns se manifesta sobre acordo

Em nota, a Prefeitura de Garanhuns, por meio da Secretaria de Cultura, informa que "a questão do fechamento da Rua da Prosperidade foi resolvida sem nenhum problema, com diálogo com os moradores, sem nenhum tipo de discriminação, e o fechamento foi realizado onde foi solicitado, inclusive já foi informado a resolução da situação antes mesmo de iniciar o primeiro dia do festival".

Comunidade LGBTQIAPN+ comemora reabertura da Rua Rosa

No Instagram, o perfil do movimento, @milcoresdaresistencia publicou nota sobre o desfecho. “Após o apelo [...], a prefeitura compreendeu a importância desse espaço para o FIG e para a população e voltou atrás na decisão de fechamento do local”, relatam.

Todavia, ainda foram mantidos alguns banheiros químicos na via, o que, de acordo com uma publicação no story da associação, “ainda se constitui como uma barreira para o livre transitar”.

Movimento LGBTQIAPN comemora reabertura da Rua Rosa no FIG 2025 - Reprodução/Instagram @milcoresdaresistencia

As notas encerram-se agradecendo a sensibilidade do prefeito Sivaldo Albino, que compareceu presencialmente à discussão, à Secretaria de Cultura e à organização do evento por atenderem ao pedido da população.



