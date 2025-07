Festival Coquetel Molotov anuncia três primeiras atrações de edição de 2025; saiba mais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento promete 12 horas de programação em 6 de dezembro, no Campus da UFPE, na Zona Oeste do Recife; DJ Marky, Don L e Urias foram confirmados

O 22º festival No Ar Coquetel Molotov, marcado para ocorrer em 6 de dezembro, no Campus da UFPE, revelou na quinta-feira (10) as três primeiras atrações confirmadas da edição: DJ Marky, Don L e Urias.

O evento promete 12 horas de programação artística. "A curadoria deste ano aposta em encontros inesperados, nomes surpreendentes e artistas que estão transformando a música brasileira hoje", revela Ana Garcia, diretora do festival.

Atrações do Coquetel Molotov 2025

DJ Marky (SP), nome internacional do Drum & Bass, conhecido por participar de grandes eventos como o Tomorrowland e Glastonbury. O artista tem um selo próprio (Innerground) e remixes oficiais de artistas como Madonna e Deadmau5.

Don L (CE) é um dos artistas mais influentes do rap nacional. om uma carreira marcada por álbuns aclamados como a trilogia "Roteiro pra Aïnouz", ele traz ao festival o disco "Caro Vapor II - qual a forma de pagamento?".

Urias (MG) chega pela primeira vez no festival, com show inédito do álbum que está para sair.

Trajetória



Em 21 edições já realizadas, o evento trouxe ao Recife diversas atrações que despontaram no cenário nacional e teve sua mais recente edição com ingressos esgotados com um lineup de 70% de nomes femininos.

SERVIÇO

No Ar Coquetel Molotov - 22ª Edição revela as primeiras atrações: Don L (CE), Urias (MG) e DJ Marky (SP)

Quando: Sábado - 06 de dezembro de 2025

Onde: Campus da UFPE - Recife / PE

Quanto: R$ 160, R$ 90 (social) e R$ 80 (meia), à venda no Shotgun

https://shotgun.live/pt-br/festivals/festival-no-ar-coquetel-molotov-2025