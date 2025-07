Coração gigante no Marco Zero do Recife é fruto de sonho coletivo de estudantes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Criada a partir do sentimento de abandono e isolamento entre cursos do CAC-UFPE, instalação artística está agora em cartaz na Caixa Cultural do Recife

Uma instalação artística em formato de coração gigante, confeccionada com eletrodutos flexíveis corrugados, passou a ocupar o prédio da Caixa Cultural Recife (antigo Banco de Londres), localizado no Bairro do Recife, até 24 de agosto.

Suas "entranhas" se estendem até a fachada de arquitetura eclética, provocando um estranhamento que transforma a paisagem urbana e convida à reflexão.

Instalação 'Conexões Viscerais', de Eliú Damasceno, na Caixa Cultural Recife, no Bairro do Recife

Intitulada inicialmente de "Visceral", a obra foi concebida pelo estudante de Artes Visuais Eliú Damasceno, no jardim do Centro de Artes e Comunicação (CAC) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

A instalação surgiu a partir da sensação de abandono que o estudante sentiu ao observar o prédio da universidade. No CAC, a obra rapidamente criou uma forte conexão afetiva com os estudantes.

Agora, na Caixa Cultural, a instalação é apresentada com o nome "Conexões Viscerais", acompanhada de registros fotográficos e materiais que documentam o processo de sua primeira montagem. As visitações ocorrem de terça a sábado, das 10h às 20h; e nos domingos e feriados, das 10h às 18h.

A gênese da obra

A ideia surgiu enquanto Eliú Damasceno cursava o quarto período, durante a disciplina de Tridimensionalidade. Inspirado pela arquitetura do CAC e pelo desejo de promover um projeto interdisciplinar, o artista comparou o prédio a um corpo humano.

"Fiz uma analogia com o CAC como se fosse um corpo. O pátio, que é um espaço vazio, poderia abrigar um coração, simbolizando as trocas entre os cursos", explica Eliú, ao JC.

Durante o desenvolvimento de obras para a Fenearte, ele experimentou construir um modelo de coração com papel de jornal. No entanto, o material não resistiria às intempéries ao ar livre, o que o levou a buscar alternativas mais duráveis, chegando até os eletrodutos.

Para a entrega final da disciplina, foi formado um grupo com sete estudantes, que criou um protótipo.

A forma final

Instalação 'Visceral', de Eliú Damasceno, no jardim do Centro de Artes de Comunicação (CAC) da UFPE - VITOR DINIZ/DIVULGAÇÃO

Para montagem no pátio, o coração ganhou dimensões maiores, de 4 metros de altura por 2,5 metros de largura.

Damasceno inspirou-se no universo do escritor norte-americano H. P. Lovecraft, conhecido por sua estética sombria, marcada por elementos de ficção científica, fantasia e horror - que inspirou obras da cultura pop como a série "Stranger Things".

"Ele trabalha ideias de monstruosidade, com uma atmosfera fantasmagórica", comenta.

Curiosamente, houve um equívoco por parte do fornecedor do material, que entregou os eletrodutos em tons de vermelho e rosa, em vez das cores amarelo e laranja previstas inicialmente. Para o artista, o engano acabou favorecendo o resultado estético. "Acidentalmente, esse erro de produção nos deu um coração muito mais bonito".

Instalação 'Conexões Viscerais', de Eliú Damasceno, na Caixa Cultural Recife, no Bairro do Recife

O projeto recebeu apoio inicial de uma Bolsa de Incentivo à Criação Cultural (BIC) e contou com mobilização dentro da universidade. Cerca de 40 estudantes se envolveram na produção, oriundos de áreas como Expressão Gráfica e Cinema, contribuindo com modelagens digitais.

O pai de Eliú, o artista Marcos Alberto Correia da Silva, também colaborou financeiramente. "A ideia era mesmo que fosse um projeto coletivo, multidisciplinar, e isso conseguimos alcançar", resume.

Do campus ao Marco Zero - e além

Com o projeto já finalizado, Eliú decidiu inscrevê-lo no edital de ocupação da Caixa Cultural, promovido pelo governo federal, com o apoio de uma produtora cultural. A aprovação foi recebida com surpresa.

"Tem sido uma oportunidade maravilhosa. É um projeto fruto de um grande esforço coletivo, feito com poucos recursos, dentro de um curso de artes, com pessoas que normalmente têm poucas chances. E agora está no Marco Zero da cidade", celebra.

Uma boa repercussão no Recife pode abrir a possibilidade da circulação da obra por outras unidades da Caixa Cultural. Assim, o que começou como uma intervenção universitária pode ganhar novos contornos, fazendo o coração pulsar em diferentes territórios e paisagens urbanas do Brasil.

SERVIÇO

Conexões Viscerais

Onde: CAIXA Cultural Recife (Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife)

Datas de visitação: 11 de julho a 24 de agosto de 2025

Horários: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados das 10h às 18h (última entrada 15 minutos antes de fechar)

Quanto: Entrada gratuita

