Pernambuco abre inscrições para prêmios de Ópera e Artesanato

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-PE), lançou no último sábado (5) dois editais que contemplam áreas distintas da produção cultural: o 2º Prêmio Euclides da Fonseca de Ópera e o 2º Prêmio Pernambuco de Artesanato.

As publicações estão disponíveis na plataforma Mapa Cultural de Pernambuco.

Prêmio de Ópera

O 2º Prêmio Euclides da Fonseca de Ópera tem como objetivo reconhecer artistas e profissionais ligados ao gênero lírico no Estado. As inscrições estarão abertas de 14 a 28 de julho. Nesta edição, os prêmios variam entre R$ 8 mil e R$ 15 mil.

Podem participar artistas pernambucanos ou residentes em Pernambuco há pelo menos dois anos, que tenham comprovada atuação artístico-cultural e experiência em ao menos duas produções operísticas.

Serão contempladas nove categorias: Cantor, Cantora, Instrumentista de Orquestra, Diretor(a) Musical, Diretor(a) Cênico(a), Diretor(a) de Arte Visual, Montagem Operística e Composição Operística. As propostas devem se referir a trabalhos realizados entre 2004 e 2024.

Prêmio de Artesanato

Já o 2º Prêmio Pernambuco de Artesanato presta homenagem à mestra artesã Luiza dos Tatus. As inscrições poderão ser feitas entre 14 e 30 de julho, exclusivamente pela plataforma do Mapa Cultural.

O edital destina R$ 90 mil em premiações, buscando reconhecer, valorizar e difundir trajetórias artísticas, estimular novos talentos e preservar saberes tradicionais. Podem concorrer artesãos e artesãs individuais, grupos ou coletivos de todas as regiões do Estado, desde que brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 18 anos e residentes em Pernambuco há, no mínimo, um ano.

Independentemente de se tratar de proposta individual ou coletiva, as inscrições devem ser feitas por agentes individuais. Serão premiadas dez propostas, distribuídas nos seguintes valores: R$ 9 mil para Mestras Artesãs e Mestres Artesãos; R$ 5 mil para Artesão(ã) Aprendiz; R$ 5 mil para Artesão(ã); e R$ 13 mil para Grupos e Coletivos.

