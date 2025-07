Eliana terá programa próprio na Globo a partir de 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Apresentadora já esteve à frente do "The Masked Singer", na TV Globo, e do "Saia Justa", no canal pago GNT; agora, se prepara para espaço fixo

Contratada pela Globo em junho do ano passado, Eliana vai finalmente ganhar um programa só seu na emissora. Até aqui, a apresentadora esteve à frente de atrações como "The Masked Singer", na TV Globo, e "Saia Justa", no canal pago GNT. Agora, se prepara para ter espaço fixo na grade da TV aberta.

A nova atração ainda não teve o nome revelado e está em fase de desenvolvimento. A estreia está prevista para 2026, com exibição nos finais de semana.

"Eliana ganhará um novo programa na TV Globo em 2026. O projeto está em desenvolvimento e tem previsão de exibição para os finais de semana no próximo ano", informou a equipe de comunicação da Globo ao jornal Estadão.

Trajetória

Eliana deixou o SBT em abril de 2024, após 15 anos na emissora - além de uma passagem anterior nos anos 1990, quando comandava programas infantis. Com sua saída, o SBT ampliou o Domingo Legal, de Celso Portiolli, para sete horas de duração, e antecipou atrações de Rebeca e Patricia Abravanel, filhas de Silvio Santos.

A apresentadora se despediu do público no dia 23 de junho de 2024, em seu último programa no SBT. Na mesma data, Patrícia Abravanel pediu "perdão" a Eliana "em nome da família" de Silvio Santos. A oficialização de sua ida para a Globo ocorreu poucos dias depois, em 27 de junho.

* Informações da Agência Estado