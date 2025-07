Flávio Ricco: Entre Globo e Cazé, um meio termo não seria o ideal?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nem cabe tentar escolher o melhor ou pior, mas vale observar as diferenças e se chegar a um modelo que possa melhor atender aos tempos atuais

A Copa do Mundo de Clubes em curso, com Globo de um lado e Cazé do outro em suas transmissões, nos permite acompanhar dois tipos de trabalhos bem diferentes.

Nem cabe e seria até pretencioso tentar escolher o melhor ou pior, mas vale observar as diferenças e, se possível através delas, se chegar a um modelo que possa melhor atender aos tempos atuais.

A Globo, como padrão de toda TVs aberta, paga e até o streaming, segue com um estilo mais clássico, em prática por muito tempo e que nunca se permitiu a maiores arrojos ou mudanças.

O jeito e modo mais arquibancada do saudoso Silvio Luiz, claro, inclui-se entre as exceções ou aos poucos que tiveram o atrevimento de fazer algo um pouco mais arrojado.

Já a CazéTV veio com um jeito novo de se comunicar, de um lado direto e mais ao jeitão do torcedor, só que em muitas ocasiões destemperado e carregado de palavrões forçados e desnecessários.

Repito: e nem é o caso de ser algum juiz ou ter a ambição de querer inventar alguma moda, mas em se tratando de lados tão opostos, um meio termo não seria o ideal? Numa dessas...

Novo SBT

Data hoje e em relação aos tempos que Silvio Santos ainda esteve à frente de tudo, foram muitas as mudanças no SBT.

Se para o bem ou o mal, só o tempo vai dizer.

Parte 1

A lista dos que estavam e saíram ou foram afastados recentemente do SBT, de cargos de comando, gerências e mesmo diretores de programas, já vai longe.

Sem ordem cronológica: José Roberto Maciel, Murilo Fraga, Fernando Pelégio, Leon Abravanel, Fernando Fischer, Roberto Franco, Fred Muller, Luciana Valério, José Occhiuso, Luiz Alberto Weber, Júlio Dantas e Carlos Cauvilla.

Parte 2

Prosseguindo: Rafael Larena, Richard Vaun, Marina Draib, Sérgio Cristophe, Vicente Melo, Rodrigo Hornhardt, Cilene Frias, Ariel Jakobowitz e Lucas Gentil, entre outros.

Das antigas, firme e fortes, continuam dona Zilda Deramo, que foi secretária de Silvio Santos, e Maísa Alves, diretora da Comunicação.

O por enquanto

O SBT anunciou o empresário Rinaldi Faria como novo Superintendente de Criação e Produção de Conteúdo, em substituição a Leon Abravanel.

Mas deixou claro: “interinamente”. Daí, as questões: há o desejo de buscar alguém no mercado? Ou será uma outra solução doméstica? Jogo de xadrez é ficha.

Juliana tá certa

Desde 2017, Juliana Knust tem feito um trabalho atrás do outro na Record e, inclusive, aguarda algumas estreias de lá, como “Ameaça Invisível” e “Estranho Amor”.

Agora, chamada pelo SBT, vai fazer a série “Quem Vai Ficar com Mamãe?”, do diretor Ricardo Mantoanelli.

Elenco

Nísia (Stella Miranda) - Divulgação/Globo

“Quem Vai Ficar com Mamãe?”, a série do SBT, terá Stella Miranda como dona Maria, a protagonista.

Além dela, Lidi Lisboa, Joaquim Lopes, João Peçanha, Laura Luz, Valentina Borlenghi e Mariana Molina.

A próxima

Cristiane Cardoso vai disparar os trabalhos de mais uma série bíblica na Univer-Record.

“Amor em Ruinas”, em desenvolvimento de texto, fala sobre o povo de Israel e seu afastamento de Deus.

Prejuízo

O calendário esportivo da Record, já a partir do ano que vem, pode ser diminuído, com a decisão da CBF em reduzir para 11 datas a disputa dos estaduais. No caso dela, São Paulo.

O Rio, que é da Globo, terá só 10. A Federação Paulista ainda se movimenta para manter as 16.

Pra esquecer

Acompanhando “Guerreiros do Sol” no Globoplay e todo o capricho envolvido em atuações, cenários e abordagem de temas, chega-se à conclusão que “O Sétimo Guardião” foi mesmo um acidente de percurso na vida do diretor Rogério Gomes.

E na do Aguinaldo também. Basta ver o currículo do autor.

Outra praia

Ivete Sangalo e André Marques - Divulgação

Longe da TV desde a saída da Globo, André Marques está apostando forte no YouTube.

Nesta quarta, ele estreia a segunda temporada de “Na Cozinha com André Marques”. Feito em casa — literalmente — , ele terá Ivete Sangalo como convidada.

Bate – Rebate

Vários profissionais demitidos da dramaturgia do SBT se juntaram em um projeto de novela infantil: “O Sonho de Luiza”...

... O diretor Roberto Menezes começa a negociar com o mercado.

Nesta sexta-feira, após o último capítulo da novela “Força de Mulher”, a Record vai exibir o “Especial Paulo, o Apóstolo”...

... Trata-se de um trabalho do departamento de jornalismo.

A propósito do jornalismo da Record, são muitas as especulações sobre mudanças na apresentação dos seus telejornais e programas...

... A volta de Luiz Fara Monteiro, de Brasília para São Paulo, por exemplo, é uma delas...

... Mas nada confirmado até agora.

SBT deu um tempo nas gravações de “No Alvo”. O ex-governador João Doria, que saiu no meio, seria o último...

... A ordem de agora é saber a reação do público depois da sua estreia, inicialmente marcada para agosto.

Em busca de independência artística, o cineasta Afonso Poyart se prepara para deixar a Paris Filmes...

... Segundo pessoas próximas, ele vai entregar um último projeto e respirar novos ares.

C´esr fini

O comercial para um Fast Food, com uso de Inteligência Artificial, vai reunir homens e mulheres, de 25 a 50 anos, e senhoras, de 55 a 70 anos.

Mas com o aviso: “não teremos filmagem presencial, apenas irão precisar enviar fotos, como pediremos aos aprovados”. As fotos serão utilizadas para criar personagens em I.A, iguais ou parecidos com os atores, esclarece a convocação. Gente, onde isso vai parar?!

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!