São João de Pernambuco 2025: Feriado tem programação intensa nesta quarta (24)

No Recife, a festa se concentra no Sítio Trindade, com Fafá de Belém e Geraldinho Lins; no interior, o destaque vai para Caruaru, com João Gomes

O feriado do São João, celebrado nesta quarta-feira (24), será marcado por apresentações musicais e culturais em diversas cidades de Pernambuco.

No Recife, a festa se concentra no Sítio Trindade, com shows de nomes como Fafá de Belém, Geraldinho Lins, Liv Moraes e Irah Caldeira, além de mais uma etapa do concurso de quadrilhas juninas infantojuvenis.

Interior

Imagem do Alto do Moura, no São João de Caruaru - CARUARU/SECOM

No interior, o destaque vai para Caruaru, que leva ao Pátio de Eventos shows de João Gomes, Jonas Esticado, Márcia Felipe e Klever Ramos. No Alto do Moura, o forró continua com nomes como Brasas do Forró e Lucas Aboiador.

Em Arcoverde, a noite conta com apresentações de Jorge de Altinho e George Silva. Já em Surubim, o Polo Vila do Forró terá shows de Galdino Santos, Dani Aguiar e Marquinhos Show.

Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana, também mantém dois polos ativos nesta quarta: Prazeres e Jaboatão Centro, com programação voltada ao forró e às quadrilhas juninas.

Confira a programação do São João de Pernambuco neste quarta-feira (24)

São João do Recife

Sítio Trindade



Palco Principal

17h Coco do Juremá

18h20 Liv Moraes

19h50 Irah Caldeira

20h20 Fafá de Belém

21h50 Geraldinho Lins

*DJ Pepe nos intervalos

Sala de Reboco

17h Marinho do Recife

18h20 Mônica Feijó

19h50 Roberto Cruz

20h20 Cylene Araújo

21h40 Luciano Ferraz

21º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis

15h10 Evolução

15h50 Raízes do Rosário

16h30 4 de Outubro

17h10 Explosão

17h50 Brincant’s Show

18h30 Xilindró de Ritmos

19h10 Matulão

19h50 Raio de Sol

Rio Branco

12h Trio Astral

15h Tintim por Tintim

16h Quadrilha Junina Lumiar

17h Raízes do Cangaço

18h Kelly Rosa

19h30 Pecinho Amorim

21h Banda As Fulô

Jaboatão

Polo Prazeres

Parque da Cidade

18h30 Quadrilha Junina Trapiá

Gel e Seus Manos

Banda D’virote

Israel e Rodolfo

Polo Jaboatão Centro, antigo SENAI

18h30 Banda Alegria de Brincar

Alessandra Vieira

Manoel Neto

Brucelose

São João de Caruaru

Pátio de Eventos

Márcia Felipe

Klever Ramos

João Gomes

Jonas Esticado

Alto do Moura

Forró Brucelosa e Gilson Neto

Brasas do Forró

Lucas Aboiador

São João de Surubim

Polo Vila do Forró

Galdino Santos

Dani Aguiar

Marquinhos Show

São João de Arcoverde

Seu Desejo

Jorge de Altinho

George Silva