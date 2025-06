Jaboatão dá início ao São João com forró, brega e animação nos polos descentralizados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O São João de Jaboatão dos Guararapes começou oficialmente, nesta sexta-feira (20), com muito forró pé-de-serra, brega romântico e animação para todas as idades. A primeira noite da programação contou com polos fixos e itinerantes movimentando diferentes bairros do município.

No Curado IV, na Avenida Um, a festa ficou por conta de Xameguinho Nordestino, Xanddy Estilizado, Roginho e Internacionais do Forró. Já na Muribeca, o público curtiu os shows de Allan Carlos, Jeanny Cris, Banda Lanjerie e Pikape de Luxo.

De acordo com a prefeitura, a descentralização segue o modelo adotado em edições anteriores, com polos fixos no Parque da Cidade (Prazeres) e no antigo prédio do SENAI (Jaboatão Centro), além dos polos itinerantes em comunidades como Muribeca, Curado II, Curado IV, Marcos Freire e Cavaleiro.

Os festejos vão até o dia 29 de junho e contam com atrações como Matheus & Kauan, Roberta Miranda, Jorge de Altinho, Tayara Andreza, Conde, entre outros artistas.

Programação deste sábado

A programação continua neste sábado (21), a partir das 18h30, com shows nos polos da Muribeca, Curado II e Jaboatão Centro. Os detalhes estão disponíveis no Instagram oficial da Prefeitura: @prefjaboatao.

Ao comentar o início das celebrações, o prefeito Mano Medeiros destacou a importância da festa para a valorização da cultura local. “As pessoas aguardam ansiosas pelo São João. É com muita alegria que preparamos esta festa linda para que os jaboatonenses possam se divertir com suas famílias, amigos e vizinhos. Os festejos estão só começando, e até terça-feira teremos muitas atrações nos polos fixos e itinerantes”, afirmou.

A primeira-dama Andrea Medeiros também celebrou a grandiosidade da festa. “Jaboatão mostra, mais uma vez, que tem tradição e valoriza a cultura local, realizando um São João maravilhoso para o povo”, disse.