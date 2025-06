Torre Malakoff abre exposição coletiva com obras de cinco artistas visuais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

"Observa 3" traz artistas selecionados no edital de ocupação de pautas do espaço, incluindo linguagens como fotografia, pintura e escultura

O Observatório Cultural Torre Malakoff realiza, nesta quarta-feira (18), às 19h, a abertura da exposição coletiva "Observa 3", com a participação de cinco artistas selecionados no edital de ocupação de pautas do espaço. A entrada é gratuita.

Participam da mostra Ana Neves, com o trabalho "Tropical Trópico: aqui tudo derrete"; Geoneide Brandão, com "Entre nós todo o indizível se faz presente"; Ícaro Galvão, com "Encontros Monumentais"; Luciana Borre, com o trabalho "Toda vez que me perco de mim?"; e Paulo Oliveira, com obras de seu acervo. A entrada é gratuita.

"O Observatório Cultural Torre Malakoff é um espaço voltado para evidenciar os nossos artistas e também atuar fortemente na formação de plateias. A nossa intenção é manter abertos os equipamentos culturais do Estado para o usufruto de todos os artistas pernambucanos", diz a presidente da Fundarpe, Renata Borba.

Conhecendo as exposições

Ícaro Galvão apresenta a exposição "Entre nós todo o indizível se faz presente" na Torre Malakoff - DIVULGAÇÃO

O térreo será ocupado pela exposição fotográfica "Encontros Monumentais", do artista visual recifense Ícaro Galvão, reunindo nove obras - entre elas um vídeo e trabalhos em grandes formatos – realizadas com a técnica histórica da cianotipia, artesanalmente tonalizadas com infusões de diversos vegetais.

No primeiro andar do equipamento cultural os visitantes terão acesso às demais mostras. A artista visual Ana Neiva apresenta a sua primeira exposição individual "Tropical Trópico: aqui tudo derrete", com curadoria de Walter Arcela.

O espaço reunirá oito obras inéditas, entre textos, pinturas e desenhos que investigam os deslocamentos de corpos e territórios, propondo um olhar sensível sobre as transformações que atravessam geografias periféricas e racializadas no Sul Global.

Pinturas

A exposição "Entre nós todo o indizível se faz presente", do artista Geoneide Brandão (1999), crescido em Ouro Branco (sertão de Alagoas, Nordeste do Brasil), apresenta um conjunto de pinturas que emergem de uma pesquisa pictórica iniciada em 2020, voltada à investigação do afeto e do desejo dissidente.

A partir de sua vivência como pessoa não binária, vinda do sertão de Alagoas, o artista constrói imagens que atravessam questões de gênero, sexualidade, subjetividade e deslocamento. A pintura é aqui entendida como ferramenta de construção simbólica e política, capaz de tensionar os valores da tradição artística ocidental e propor outras possibilidades de existir.

Obras têxteis

Da artista Luciana Borre, a exposição "Toda vez que me perco de mim?" é um conjunto de obras têxteis acompanhadas de contos poéticos. São bordados, tapeçarias, gravuras, instalação, vídeo-arte e livro/objeto produzidos no período de isolamento social causados pela pandemia COVID-19.

É uma exposição que aborda a necessidade humana do encontro presencial e detém teor imersivo e tátil. É baseada no livro "Bordando Afetos na Formação Docente" (2020), da própria Luciana Borre.

Esculturas

Paulo Oliveira apresenta obras de seu acervo na Torre Malakoff - DIVULGAÇÃO

Também no primeiro andar da Torre Malakoff, o público poderá apreciar parte do acervo do artista Paulo Oliveira Quacula, natural de Moreno, Região Metropolitana do Recife. Ele é escultor e velejador, acumulando mais de 30 anos na prática artística.

Atualmente, vive na Praia de Suape e possui um diversificado acervo de esculturas, tendo produzido com madeiras distintas – raiz de mangue, imburana e casca de cajá – todas coletadas fora de práticas extrativistas. Sua pesquisa é centrada nas relações entre natureza e cultura, explorando a jornada do artista com o deslocamento, o mar, a madeira, o tempo, os sonhos e as viagens.

Visitações

Endereço: Praça do Arsenal da Marinha, s/nº, Bairro do Recife – Recife

Visitação: Terça a sexta-feira, das 10h às 17h | Domingos, das 15h30 às 19h

Entrada: gratuita

Telefone: (81) 3184-3180