Caruaru se prepara para retorno das drilhas com Claudia Leitte e Elifas Júnior neste domingo (15)

O São João de Caruaru, reconhecido como a maior festa junina do Brasil, anunciou o retorno das tradicionais “drilhas” após mais de uma década de interrupção. O retorno da atração - que marca a ocupação das ruas pela festa - está confirmado para o próximo domingo, dia 15 de junho, na Avenida Agamenon Magalhães. Dentre os artistas que estarão no evento estão Claudia Leitte e Elifas Junior, conhecido como o "Rei das Drilhas", além de diversos cantores da região. Intitulada de “NossaDrilha”, ela é gratuita e contará com três trios elétricos.

DRILHAS EM CARUARU

As drilhas consistem em cortejos com trios elétricos e a participação popular, transformando o espaço urbano em palco. Historicamente, essas manifestações foram um componente central da identidade do São João caruaruense, notadamente nas décadas finais do século XX, antes de serem descontinuadas. O retorno busca reavivar essa faceta da festividade.

A dinâmica das drilhas, ao levar a festa para além dos palcos fixos e promover uma interação direta com o público nas ruas, estabelece um paralelo com a forma de celebração do Carnaval de Salvador. Ambas as festividades demonstram a força da cultura de massa e a capacidade de mobilização em torno de expressões artísticas populares que ocupam o espaço urbano.

“A drilha representa a inovação, mas sem perder a memória. Relembraremos os grandes tempos dessa tradição importante, mas com uma nova roupagem, com mais organização. É uma aposta muito forte da gestão do prefeito Rodrigo Pinheiro e a gente tem certeza de que todo mundo que vier vai poder brincar uma drilha com muita paz, muita alegria, muita segurança e muito forró”, celebra Hérlon Cavalcanti, presidente da Fundação de Cultura de Caruaru.

SÃO JOÃO DE CARUARU

O São João de Caruaru é um evento de grande escala. Neste ano, a festa estima atrair um público de cerca de 3,8 milhões de pessoas, gerando uma movimentação econômica em torno de R$ 690 milhões, conforme dados da prefeitura municipal. A programação se estende por mais de 60 dias, abrangendo diversos polos na cidade, como o Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, o Polo Azulão e o Alto do Moura, além de eventos nas comunidades rurais.



Programação da NossaDrilha:



Concentração a partir das 12h - com DJ

Horários de saída dos trios elétricos:

14h - Juntô (cantores PV Calado, Kléver Lemos, Renan Cruz e Matheus Santos e convidados)

14h30 - Elifas Júnior

15h - Claudia Leitte