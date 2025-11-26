Criança é baleada dentro de escola e três pessoas morrem em operação no Rio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Operação no Complexo da Maré visava impedir invasão de traficantes; aluno de 12 anos foi atingido na perna e não corre risco de morte.

Clique aqui e escute a matéria

*Com informações do Estadão Conteúdo

Uma operação emergencial da Polícia Civil no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, resultou na morte de três pessoas e deixou uma criança de 12 anos ferida nesta quarta-feira (26). O tiroteio intenso também provocou o fechamento da Linha Amarela e atingiu uma sala de aula da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Segundo a corporação, a ação foi deflagrada após o setor de inteligência identificar a movimentação de traficantes que planejavam invadir uma comunidade rival. A polícia afirmou que o objetivo era "evitar o confronto" e impedir uma "guerrilha urbana".

Os três mortos foram identificados pela polícia como seguranças de uma liderança de facção criminosa. Um homem foi preso e armas, incluindo dois fuzis, foram apreendidas.

Aluno atingido em aula de Ciências

O aluno ferido, que cursa o 6º ano na Escola Municipal Hélio Smidt, foi atingido na perna esquerda enquanto participava de uma atividade externa da aula de Ciências. A unidade de ensino fica ao lado de um batalhão da PM.

A Secretaria Municipal de Educação informou que o menino foi atendido inicialmente na Clínica da Família da Maré, onde o projétil foi removido, e depois transferido para o Hospital Getúlio Vargas. Ele não corre risco de morte. O tiroteio chegou a dificultar o acesso da ambulância para a transferência.

O secretário Renan Ferreirinha classificou o episódio como inaceitável. "É um absurdo que um aluno, dentro de uma escola, seja atingido por um tiro. A escola deveria ser símbolo de proteção e aprendizagem", declarou.

Pânico na UFRJ e trânsito

A violência também afetou a Cidade Universitária. A UFRJ confirmou que uma bala perdida atingiu uma sala do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza. Não houve feridos no campus, mas as aulas foram suspensas nos turnos da tarde e noite.

Durante a operação, um helicóptero da Polícia Militar precisou realizar um pouso de emergência no campus do Fundão para verificar uma pane técnica.

No trânsito, a Linha Amarela sofreu bloqueios intermitentes ao longo da manhã devido ao risco de balas perdidas.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC