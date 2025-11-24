90% das mulheres já sofreram violência no deslocamento para lazer à noite, aponta pesquisa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Importunação sexual, estupro e assalto estão entre os crimes relatados pelas entrevistadas no levantamento dos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva

O deslocamento para o lazer à noite é cercado de insegurança para as mulheres. Uma nova pesquisa dos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva apontou que 90% das entrevistadas já sofreu algum tipo de violência, que inclui importunação sexual, estupro e assalto.

O levantamento "Mulheres e mobilidade noturna: percepções sobre (in)segurança nos momentos de lazer", divulgado na última semana, reforça o alerta sobre os cuidados que as mulheres devem ter no deslocamento para bares, festas e outras atividades de lazer. Das 1,2 mil entrevistadas, 72% receberam olhares insistentes ou cantadas inconvenientes. E 35% sofreram importunação/assédio sexual.

Os números ainda revelaram, por exemplo, que 10% delas sofreram estupro e 34% foram assaltadas. Na pesquisa, as entrevistadas puderam sinalizar mais de um crime sofrido no deslocamento.

PERIGO A PÉ E NO ÔNIBUS

As mulheres também indicaram o meio de locomoção em que sofreram algum tipo de violência na saída à noite para o lazer. Do total de entrevistadas, 73% disseram que estavam a pé. Já 53% contaram que estavam no ônibus.

Veículos por aplicativo, cada vez mais usados no País, também foram citados por 18%. Metrô aparece em seguida, com 15%. Motocicleta por aplicativo foi indicada por 10%. Táxi, 9%.

Reforçando que as mulheres entrevistadas puderam informar mais de um meio de locomoção em que foram vítimas de violência.

MEDO ATINGE 98% DAS MULHERES

O levantamento apontou que 98% das entrevistadas declararam sentir medo ao saírem de casa à noite para atividades de lazer - independente do meio de transporte.

Do total, 91% indicaram ter receio de sofrerem estupro no deslocamento. Já 93% citaram o perigo de assaltos.



Por causa do medo, 99% das mulheres apontaram alguma "estratégia" para se tentar se protegerem nos deslocamentos à noite.

Ao todo, 91% contaram que avisam para pessoas de confiança onde e a que horas deve voltar para casa. Já 89% evitam passar por locais escuros ou desertos e procuram alguém para acompanhá-la no trajeto de ida e volta.

Determinadas roupas também são evitadas por 78% das entrevistadas no deslocamento à noite. E 58% levam peças maiores, como casacos, para não saírem só com a roupa que escolheram.

A PEQUISA

O levantamento teve apoio da Uber e contou com a participação de 1.200 mulheres de 18 a 59 anos, que saem à noite para atividades de lazer pelo menos 2 vezes por mês.

A pesquisa online foi realizada no período de 9 a 24 de setembro de 2025, e tem margem de erro de 2,8 pontos porcentuais.